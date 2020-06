Sandra Kubicka w kampanii Kontigo

fot. Kontigo

Sieć sklepów kosmetycznych Kontigo wypuściła na rynek perfumy stworzone przy współpracy z modelką, Sandrą Kubicką. Zapachy inspirowane kontrastującymi obliczami kobiecej natury, promowane hasłem „Zdobywam dzień, uwodzę noc”, są dostępne w sprzedaży online sieci Kontigo od 22 czerwca.

All Day to woda perfumowana na dzień o zapachu wanilii połączonego z aromatem nut owocowych, paczuli i drzewa sandałowego. Z kolei All Night to kompozycja wanilii, jaśminu i pieprzu z dodatkiem płatków złota. Produkty są już wprowadzone do sklepu internetowego Kontigo, a od 1 lipca pojawią się na półkach ponad 30 sklepów stacjonarnych marki.

Kampania promująca zapachy All Day i All Night z hasłem „Zdobywam dzień, uwodzę noc” obejmuje głównie digitalowe kanały komunikacji, w tym przede wszystkim media społecznościowe, jak Facebook, Instagram i You Tube. Na jej potrzeby powstał spot reklamowy i sesja zdjęciowa z udziałem Sandry Kubickiej. Do promocji będą także zaangażowane wybrane influencerki współpracujące z Kontigo. Akcja jest też wspierana przez działania PR w mediach kobiecych i lifestyle’owych.

Kontigo to sieć sklepów kosmetycznych należących do grupy Eurocash. Marka prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu online, a także w 33 sklepach stacjonarnych w całej Polsce.