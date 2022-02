Santander pożyczy fundusze na budowę nowego centrum logistycznego Żabki

Cele te zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Udostępniony przez Santander kredyt posłuży do finansowania zautomatyzowanego i niskoemisyjnego centrum logistycznego Żabki, którego otwarcie zaplanowano w drugiej połowie 2022 roku.

Żabka we współpracy z Grupą Santander zawarła pierwsze umowy finansowe oparte na celach ESG

W jaki sposób zawarte umowy wpłyną na sytuację Żabki? Wysokość marży kredytu i odpowiednio marży z tytułu faktoringu została uzależniona od realizacji celów ESG, które firma zdefiniowała i zobowiązała się do ich realizacji w Strategii Odpowiedzialności przyjętej w 2021 r. Taki sposób finansowania nie tylko uwiarygadnia zobowiązania firmy, ale także pokazuje, że za składanymi przez organizację deklaracjami stoją konkretne działania.

W coraz większej liczbie instytucji finansowych dostępność finansowania oraz jego koszt są uzależnione od działań oraz celów podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że ocenie podlegają inwestycje przedsiębiorstwa pod kątem środowiskowym, społecznym i zarządzania korporacyjnego. Firmy, które uwzględniają m.in. zobowiązania środowiskowe w swojej działalności, mają łatwiejszy dostęp do instrumentów finansowania. Inicjatywa Żabki jest zatem bardzo ważnym sygnałem dla rynku w jaki sposób integrować czynniki ESG do swojej działalności biznesowej w trosce o zrównoważony rozwój.

– Obecnie najcenniejszymi aktywami są odpowiedzialność i zaufanie. Nowoczesny biznes musi być wiarygodny i transparentny w swojej komunikacji. Stworzenie przez nas instrumentu finansowego bazującego na określonych celach ESG, m.in. dotyczących dekarbonizacji, to kolejny dowód na to, że poważnie traktujemy nasze zobowiązania. W Żabce nieustannie doskonalimy nasze procesy i poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, by sprostać oczekiwaniom naszych interesariuszy i utrzymać naszą wysoką pozycję rynkową. Podpisaliśmy pierwsze umowy finansowe, których marża jest uzależniona od osiągnięcia założonych celów ESG. Stanowi to dla nas dodatkową motywację, by dążyć do realizacji naszych zobowiązań. Jesteśmy otwarci i chcemy dalej szukać tego typu finansowań dla rozwoju naszego biznesu – mówi Marta Wrochna-Łastowska, Członkini Zarządu ds. Finansowych w firmie Żabka Polska.