SAP: Klient jak superbohater czyli czas na model klientocentryczny

93 proc. kadry zarządzającej spodziewa się zmiany w zachowaniu konsumentów – wynika z danych Kantar. Spełnianie oczekiwań klientów już nie wystarcza. W dzisiejszym świecie należy je wyprzedzać, koncentrując się na dostarczaniu pozytywnych doświadczeń i emocji.

Według analiz McKinsey & Company rozmiar skoku cywilizacyjnego w zakresie cyfryzacji można porównać do pięcioletniego tempa rozwoju.

Firmy coraz intensywniej wdrażają model klientocentryczny oraz cyfrowe technologie pozwalające skuteczniej zarządzać doświadczeniem i ścieżką zakupową klienta.

Dzięki cyfrowym rozwiązaniom firmy mogą dopasowywać się do tych zmian i docierać do różnych grup klientów, dostarczając im nowych doświadczeń i emocji.

Wprowadzenie głosu klientów (ang. Voice of Customer) do organizacji i umieszczenie CX w centrum cyfrowej transformacji to droga do zwycięstwa – taki wniosek płynie z konferencji SAP Customer Experience Summit.

Model klientocentryczny

Według badania Kantar, 56 proc. konsumentów odczuwa obawy związane z obecną sytuacją, a ponad 75 proc. zauważyło jej wpływ na budżet domowy. Jak przyznaje dr Susanne O'Gorman z firmy Kantar, w takich sytuacjach ludzie znacznie baczniej przyglądają się swoim zakupom – zarówno cenie, jak i wartości, jaka płynie za nabyciem danego produktu. Stąd firmy coraz intensywniej wdrażają model klientocentryczny oraz cyfrowe technologie pozwalające skuteczniej zarządzać doświadczeniem i ścieżką zakupową klienta.

Według analiz McKinsey & Company, pandemia przyspieszyła transformację cyfrową o 25 proc. Jak zaznacza Luděk Motyčka, Head of Marketing, Central & Eastern Europe w Google korzystanie z internetu w okresie pandemii zwiększyło się o 60 proc. w porównaniu do okresu sprzed kryzysu. Z kolei handel internetowy wzrósł trzykrotnie.



- Mamy do czynienia z rewolucją w obszarze customer experience i zarządzania komunikacją z klientami. Pandemia zmieniła nawyki zakupowe konsumentów. Dzięki cyfrowym rozwiązaniom firmy mogą dopasowywać się do tych zmian i docierać do różnych grup klientów, dostarczając im nowych doświadczeń i emocji. To właśnie takie czynniki jak: dostosowanie się do tempa rozwoju rynku, wykorzystanie big data i zapewnienie klientom spersonalizowanej obsługi opartej na ich faktycznych potrzebach oraz wzajemnym zaangażowaniu będą warunkować przyszłość wielu biznesów - mówi Edyta Malesza-Malatrat, dyrektor marketingu SAP w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Austrii.

Idzie nowe