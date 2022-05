Sara James śpiewa na 50-lecie Coca-Coli w Polsce

„Magia jest w nas” to tytuł singla Sary James – młodej piosenkarki. Debiutujący utwór to aranżacja przeboju z lat 90-tych, wykonywanego m.in. przez Kasię Kowalską „Chcę zatrzymać ten czas”. Singiel powstał we współpracy z Coca-Cola z okazji 50-tej rocznicy marki w Polsce.