Savills IM kupuje centrum logistyczne w Łodzi

Savills Investment Management (Savills IM), międzynarodowy menedżer inwestycyjny działający na rynku nieruchomości, nabył kolejne centrum logistyczne w Łodzi. Nieruchomość została zakupiona od Invesco Real Estate – globalnego menedżera inwestycyjnego, w imieniu funduszu logistycznego Savills IM European Logistics Fund 2 (ELF 2), który obecnie posiada w Europie 26 obiektów.

Magazyn, którego powierzchnia wynosi ponad 38 000 mkw. został oddany do użytkowania w 2017 roku. Nieruchomość stanowi część tzw. Central European Logistics Hub i jest położona w sąsiedztwie terminalu intermodalnego Spedcont, stanowiącego ważny element kolejowego „Nowego Jedwabnego Szlaku”, łączącego rynki europejskie z Azją. Ponadto, obiekt usytuowany jest zaledwie 30 km od węzła drogowego łączącego autostrady A1 i A2, w doskonałej lokalizacji w centrum Polski z dogodnym dostępem do skrzyżowania europejskich szlaków wschód-zachód i północ-południe.

Centrum logistyczne zakupione przez Savills Investment Management jest w pełni wynajęte na długoterminowych umowach przez globalną firmę z branży AGD – Whirlpool oraz międzynarodowego producenta foteli i wyposażenia wnętrz dla pojazdów transportu publicznego – Compin.

- Jest to nasza piąta akwizycja logistyczna w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy i trzecia na rynku łódzkim. Względna odporność sektora magazynowego na skutki pandemii COVID-19 oraz perspektywy jego wzrostu powodują, że jest on pożądanym elementem pan-europejskich strategii naszych inwestorów. Tylko w tym roku, w Polsce, alokowaliśmy w tym sektorze niemal 430 milionów EUR – mówi Piotr Trzciński, Head of Investment – Poland, Savills Investment Management.

W Polsce Savills Investment Management zarządza obecnie aktywami logistycznymi o łącznej powierzchni ponad 850 tys. mkw. i wartości ponad 700 mln EUR.