Scenariusze dla handlu zależą od skali obostrzeń

Możliwe scenariusze dla handlu zależą od wprowadzanych obostrzeń , fot. Shutterstock

- Mając doświadczenia z wiosny br., konsumenci mają świadomość, że handel detaliczny błyskawicznie dostosowuje się do warunków zewnętrznych i zapewnia łańcuch dostaw. Jako kupujący, nie powinniśmy więc martwić się o dostępność jakichkolwiek produktów, w tym pieczywa, papieru toaletowego czy produktów antybakteryjnych - mówi w rozmowie z portalem dlahandlu.pl Magdalena Piwkowska, Trend&Content Development Associate w Nielsen Connect.

Czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach, tygodniach? Czy Polacy znów tłumnie ruszą na zakupy?

Magdalena Piwkowska: Obserwując rosnącą liczbę potwierdzonych przypadków COVID-19 każdy zastanawia się co to oznacza dla niego, rodziny, pracy i finansów. Czy zastanawia się co to oznacza, dla jego sposobu robienia zakupów? Wydaje się, że mając doświadczenia z wiosny 2020, kupujący ma świadomość, że handel detaliczny błyskawicznie dostosowuje się do warunków zewnętrznych i zapewnia łańcuch dostaw. Jako kupujący, nie powinniśmy więc martwić się o dostępność jakichkolwiek produktów, w tym pieczywa, papieru toaletowego czy produktów antybakteryjnych, które już są w portfolio wielu marek.

Niemniej, na pewno znajdzie się grupa, która woli kupić na zapas. Szczególnie w takich momentach jak ewentualne ogłoszenie izolacji społecznej, które wywołuje dużo emocji i działania w afekcie, także zakupowe. Nie przeceniałabym jednak wielkości tej grupy.

Jakie są możliwe scenariusze dla handlu detalicznego FMCG?

Możliwe scenariusze zależą przede wszystkim od ewentualnie wprowadzanych obostrzeń związanych z izolacją społeczną. Jeśli ponownie zamknięte zostaną przedszkola, szkoły i konieczne będzie ograniczenie kontaktów z innymi, czeka nas pewnie także powrót do wypróbowanych już scenariuszy w handlu, takich jak wydłużone godziny pracy sklepów (ogłosiły to już Biedronka, Lidl i Auchan - przyp. red.) czy ograniczenia w liczbie kupujących w placówkach (limity dotyczące osób w sklepach w strefach czerwonych zostaną uzależnione od powierzchni: dla sklepów o powierzchni do 100 m kw. - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m kw. - 1 osoba na 15 mkw. - przyp.red), a także zwrócenie się części kupujących do sklepów e-commerce.

W tym scenariuszu ekonomia wokół przebywania w domu wzmacnia sprzedaż zakupów spożywczych, w tym produktów do gotowania czy chemii domowej (choć przenosi je do innych kanałów), natomiast osłabia zakupy kosmetyczne, co może być szczególnie trudne właśnie dla tej branży i kategorii takich jak zapachy czy makijaż.

Jeśli jednak mimo rosnącej liczby zakażonych, wciąż będziemy mieli możliwość swobodnego przemieszczania się i chodzenia do sklepów, kupujący powinni pozostać w obecnym trybie, czyli wciąż robić zakupy regularne. Nasze badanie na temat zachowań kupujących w czasie pandemii “Shopping Shifts to a New Normal” z lipca nie wskazuje, aby misja dużych zakupów na zapas znacząco wzrosła. Wciąż najczęściej wskazywaną misją zakupową są zakupy uzupełniające na najbliższe 2-3 dni.

Czy e-sklepy po raz kolejny przeżyją oblężenie?

Poprzednia intensyfikacja zakupów spożywczo-kosmetycznych online była ściśle powiązana z odgórnym ograniczeniem wychodzenia z domu oraz atmosferą niepewności i strachu, która towarzyszyła wszystkim na początku.

Doświadczenia z pierwszego kwartału pokazują, że w warunkach “lock downu” zwróciliśmy się intensywniej w stronę zakupów e-commerce. Kupujący zapytani w maju w badaniu “Shopper shifts to a New Normal” o powody zakupów online wymieniali, obok cyklicznie pojawiających się motywów takich jak wygoda czy atrakcyjne ceny, m.in. chęć ograniczenia bliskiego kontaktu z innymi osobami, czy ogólne poczucie większego bezpieczeństwa podczas e-zakupów. W warunkach poczucia zagrożenia, te powody mogą zintensyfikować e-zakupy w nadchodzących miesiącach.