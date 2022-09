Schwarzkopf z farbą reagującą na temperaturę

COLOUR ALCHEMY, to nowa rewolucyjna seria pięciu farb do włosów, powstała we współpracy należącej do Henkla marki Schwarzkopf Professional i firmy THEUNSEEN Beauty. Twórcom udało się wykreować paletę pierwszych na świecie pryzmatycznych, holograficznych farb, które w reakcji na temperaturę, mienią się barwami natury.