Segment B2B napędza sprzedaż Coffeedesk. Firma stawia na rozwój showroomów

Dla Coffeedesk 2021 rok to kolejny okres wzrostów - po rekordowym dla spółki 2020 roku, kiedy odnotowała ona najwyższy przychód w swojej dziesięcioletniej historii (78,7 mln zł).

W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku kołobrzeski omnichannel kawowy urósł o 70,4 mln zł. Firma wygenerowała o 17,7 mln zł większy przychód (+ 34% r/r) niż w analogiczny okresie 2020 roku.

B2B z największym przychodem

Za dobrymi wynikami osiągniętymi przez spółkę w 2021 roku w znacznej mierze stoi sprzedaż do klientów biznesowych. Obecnie stanowi ona około 66% wszystkich przychodów firmy. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, ten wiodący segment działalności Coffeedesk urósł aż o 39%, czyli o 13 mln zł r/r. Również o 39% w skali dwunastu miesięcy wzrósł eksport spółki. Coffeedesk kontynuuje ekspansję zagraniczną m.in. na rynki Czech i Rumunii.

- W roku 2021 zwiększyliśmy średnią wartość zamówienia o prawie 30%, a liczba aktywnych klientów biznesowych wzrosła o 8%. Znacząco poprawiliśmy efektywność procesów logistyczno-magazynowych, co wpłynęło na obsługę naszych klientów - wyjaśnia Marcin Zamaro, Head of Sales B2B w Coffeedesk. Aktualnie spółka jest na finalnym etapie wdrażania nowej platformy do sprzedaży B2B, która została sfinansowana z emisji akcji w modelu crowdinwestingu, przeprowadzonej w 2020 roku.

Showroomy rozwijają się najszybciej

Największą dynamikę wzrostu w 2021 r. w kanałach sprzedaży Coffeedesk zanotowały kawiarnie. Przychody z tej działalności spółki urosły w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy o imponujące 86% r/r. Spółka stawia na rozwój tej gałęzi działalności. Pod koniec 2020 roku Coffeedesk otworzył już trzeci showroom kawowy - tym razem w śródmieściu Warszawy (Coffeedesk Próżna). Pełni on rolę kawiarni, sklepu oraz punktu odbioru przesyłek ze sklepu internetowego. W ciągu najbliższych tygodni Coffeedesk planuje otwarcie kolejnego showroomu w Warszawie - w popularnej dzielnicy Powiśle. Podobnie, jak w przypadku kawiarni na Próżnej, nowa warszawska lokalizacja Coffeedesk będzie współfinansowana z emisji akcji w modelu crowdinvestingowym. Firma zapowiada również otwarcia następnych butikowych kawiarni z szyldem Coffeedesk w dużych miastach całej Polski w najbliższych latach. Kolejnym rozważanym kierunkiem jest Wrocław.

Więcej aktywnych klientów Coffeedesk