Sejm uchwalił tarczę branżową (krótki przewodnik)

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku – to główne rozwiązania – przygotowanego m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej. Dziś ustawę tę uchwalił Sejm. Teraz trafi ona do Senatu.

Które branże otrzymają pomoc?

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże:

• gastronomiczną,

• kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),

• fitness, siłownie, sport, rekreacja,

• sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),

• turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, rezerwacja biletów),

• edukacyjną.

Główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej

Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to:

• zwolnienie z ZUS - zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,

• jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe - dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,

• zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. - przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 137 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.,

• dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł.,

• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące.

Zwolnienie z płacenia składki ZUS

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków:

• prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności,

• zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,

• wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.