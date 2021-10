Sektor finansów i usług dla biznesu będzie rekrutować

W związku z planowaną aktywnością rekrutacyjną spadł natomiast odsetek pracodawców, którzy chcą pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie. Stabilizację w obszarze zatrudnienia prognozuje 70% firm, czyli o 12 punktów procentowych mniej niż kwartał temu. Redukcje etatów zamierza przeprowadzić 9% organizacji, natomiast 2% nie ma jeszcze sprecyzowanych planów rekrutacyjnych. W ujęciu kwartalnym wyniki te utrzymują się na stosunkowo stabilnym poziomie.

Zgodnie z danymi zawartymi w „Barometrze ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” dla IV kwartału 2021 roku, pracodawcy z sektora finansów i usług dla biznesu deklarują największą od początku pandemii chęć pozyskiwania nowej kadry. Prognoza netto zatrudnienia, będąca odwzorowaniem nastrojów rekrutacyjnych firm, wynosi +7%, co zapowiada stosunkowo korzystną sytuację dla osób poszukujących nowej pracy. Jest to znacząca poprawa w stosunku do poprzednich trzech miesięcy, w których przedsiębiorcy przewidywali stagnację, a prognoza netto zatrudnienia była równa 0%.