Selgros Cash & Carry przekazał dla uchodźców artykuły o wartości 250 tys. zł

Oprócz zbiórki finansowej na pomoc uchodźcom, Caritas prowadzi zbiórkę rzeczową “Paczka dla Ukrainy”. Gotowe paczki cały czas można dostarczać do placówek Caritas w całym kraju. Selgros Cash & Carry wsparł akcję darowizną produktów o łącznej wartości blisko 250 tysięcy złotych. Przekazano koce, ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, karimaty, materace, łóżka polowe i ciepłą bieliznę. Dodatkowo do ukraińskich uchodźców trafiły również niezbędne artykuły higieniczne takie, jak: szampony i żele do mycia, pasty do zębów czy pieluszki i kremy dla najmłodszych.

Selgros Cash & Carry współpracuje z Caritas od niemal dwóch dekad, biorąc udział w inicjatywach lokalnych oraz ogólnopolskich takich, jak: “Wigilia Caritas”, „Tornister pełen uśmiechów” czy „Spiżarnia Caritas”.