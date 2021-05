Selgros vs Makro - które hale generują wyższe zyski?

Selgros ma 4 proc. udział w polskim rynku hurtowym

Spółka Transgourmet Polska, która prowadzi w Polsce sieć hal Selgros, uzyskała w ubiegłym roku przychody ze sprzedaży w wysokości 3.437,4 mln zł i wykazała zysk brutto w wysokości 51,2 mln zł. Dla porównania firma Makro Cash and Carry Polska osiągnęła przychód w wysokości 6.386,64 mln zł oraz zysk netto w wysokości 13,39 mln zł.

Makro prowadzi obecnie 29 hal, Selgros ma ich 19.

- Wybuch pandemii koronawirusa na początku roku sprawozdawczego spowodował częściowe zamknięcie gospodarki (lockdown) i ograniczenia, które dotknęły również handel. Zamknięcie hoteli i restauracji spowodowało zmniejszenie sprzedaży dla klientów z dowozem w kanale food service i dla klientów w kanale cash & carry z obszaru Horeca o około 25 %. Jednak zakupy na zapas przez klientów w kanale cash & carry zrekompensowały utratę obrotów z klientami Horeca. Nasi klienci prowadzący sklepy spożywcze dobrze sobie poradzili w czasie utrudnień związanych z pandemią a klienci detaliczni (końcowi) znacznie zwiększyli zakupy w naszych halach sprzedaży - w ten sposób Selgros opisał ubiegły rok.

Makro podsumowało ubiegły rok tymi słowami: "W bieżącym roku finansowym spółka kontynuowała rozwój działalności dystrybucyjnej polegającej na realizacji dostaw do klientów, wzmacniając tym samym swoją wiodącą pozycję na rynku dostaw dla segmentu HoReCa. W okresie od 13 marca 2020 r. do końca roku fiskalnego z powodu ograniczeń administracyjnych związanych z pandemią COVID-19, znacząco zmniejszyła się sprzedaż artykułów do klientów segmentu HoReCa. Jednakże zaoferowane atrakcyjne warunki odroczonej płatności oraz zintensyfikowane działania sprzedażowe, pozwoliły spółce zwiększyć udział rynkowy w tym segmencie sprzedaży pomimo zaistniałego spadku sprzedaży w ujęciu rocznym. W celu przeciwdziałania negatywnym trendom spadkowym w powyższym obszarze i podtrzymaniu sprzedaży, w okresie administracyjnych ograniczeń działalności HoReCa,sSpółka uruchomiła dystrybucję bezpośrednią do klientów spoza sektora HoReCa i Traders, umożliwiając bezdotykową dostawę do domów i biur bezpośrednio z hal Makro i centrów dystrybucyjnych. (...)

Według innej spółki działającej w branży handlu - Eurocashu - Makro ma 5 proc. udział w polskim hurcie, a Selgros 4 proc. Eurocash podał, że 28 proc.