Sephora gotowa na Dzień Singla. Jakie marki w promocji?

Sephora na Dzień Singla

W tym roku, na sephora.pl oraz w perfumeriach stacjonarnych sieci, czekać będzie aż 40 topowych marek w ofercie specjalnej -25%.

Jakie marki będą dostępne w promocyjnych cenach?

Lista marek, których produkty objęte są rabatem:

Alkemie • Anastasia Beverly Hills • Armani • Beauty Blender • Belif

Biotherm • Bumble and bumble. • Christophe Robin • Clarins

Clinique • D’alchemy • Dr Irena Eris • Dsquared2 • Erborian • Estée Lauder

Fenty Skin • Fresh • Issey Miyake • Jimmy Choo • Jose Eisenberg • Korres

KVD Beauty • Lancôme • Laneige • Make Up Forever • Mokos* • Nars

Ole Henriksen • Origins • Phlov • Pixi • Prada • Ren Clean Skincare

Salvador Dali • Shiseido • Smashbox • Too Faced • Valentino

Vita Liberata • Yves Saint Laurent.



Oferta obowiązuje w dniach 4-11 listopada.