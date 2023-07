Sephora partnerem Fest Festival

Fest Festival to jeden z największych i najgorętszych letnich festiwali muzycznych w Polsce organizowany już od 4 lat. To kultowe miejsce spotkań wszystkich tych, dla których muzyka, radość i wspólne celebrowanie lata są jego esencją. Rok do roku Fest Festival gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób, które przyciąga fenomenalny line-up. W strefie festiwalu uczestnicy znajdują też liczne atrakcje, dodatkowe usługi, sprawiające, że udział w Fest stał się dla wielu kluczowym wakacyjnym świętem muzycznym. W tym roku odwiedzić mogą tętniącą trendami strefę Sephora Summer Club.

- Sephora jest obecna w tym sezonie na wielu europejskich festiwalach muzycznych. W Polsce pojawimy się na Fest Festival. To doskonała okazja do poznania nas bliżej. Do naszej strefy Sephora Summer Club, zapraszamy wszystkich tych, którzy lubią śmiało wyrażać siebie poprzez swój wygląd, testować, eksperymentować i odkrywać siebie w różnych obliczach. Zespół 30 ekspertów Sephora oraz naszych partnerskich marek, przez 4 dni festiwalu w godzinach 15:00-1:00, serwować będzie pełne koloru i blasku makijaże, usługi pielęgnacyjne oraz stylizacji włosów. W naszych strefach czekać też będą konkursy, quizy i inne atrakcje z nagrodami od Sephora. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia nas! – mówi Małgorzata Dzięcielewska, dyrektor marketingu Sephora w Polsce i Czechach.

Wejdź na IG @sephorapolska by wygrać swój bilet na Fest Festival! Konkursy, w których do zdobycia są podwójne bilety na 5 dni wydarzenia trwają aż do 27 lipca.

Z myślą o tych, którzy nie wybierają się na Fest Festival, a marzą o tym, by celebrować lato poprzez swój wygląd i festiwalowy look, Sephora przygotowała niespodziankę w perfumeriach stacjonarnych. W każdej z nich skorzystać można z płatnej usługi makijażu #ColorfulSummer z mocnym, kolorowym akcentem! Umów się na wizytę już dziś na sephora.pl