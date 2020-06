Sephora sprzedaje perfumy o zapachu Pol’and’Rock Music

fot. Music, Sephora

25 czerwca w perfumeriach Sephora oraz na sephora.pl można kupić limitowany zapach Pol’and’Rock Music. Cały zysk z jego sprzedaży Sephora przekaże na wsparcie działań statutowych Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy perfumy Pol’and’Rock Music stworzyła we współpracy z firmą Quality Missala. Zapach w rytmie serca to efekt spotkania serca (Jerzego Owsiaka) i nosa (Michał Missala). Nutę zapachową skomponowali: Michał Missala i Douglas Morel, młody absolwent paryskiej szkoły perfumiarstwa ISIPCA, z doświadczeniem w laboratoriach Givaudan, Firmenich, Maison Francis Kurkdjian i CFF. Kolejne wersje zapachu testował Jerzy Owsiak ze współpracownikami oraz zespół Perfumerii Quality.

Zapach Pol’and’Rock Music stworzyliśmy z pasji do rock’n’rolla, który rozbrzmiewa na najpiękniejszym festiwalu świata Pol’and’rock. Kompozycja odwołuje się do niepowtarzalnej atmosfery festiwalu oraz działalności Orkiestry, dlatego jej nazwa – Music – od samego początku nie podlegała dyskusji - mówi Jerzy Owsiak.