Sephora z 14 mln zł straty w Polsce. Będzie przegląd nierentownych placówek

W 2021 r. Sephora chce otworzyć 1 drogerię, fot. Sephora

W 2020 r. spółka Sephora Polska osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w kwocie 530 mln zł. Strata to 14 mln zł. Sieć zamknęła trzy placówki. W planach ma jedno otwarcie oraz weryfikację istniejących drogerii pod kątem ich rentowności.

88 perfumerii, trzy zamknięcia

Na dzień 31 grudnia 2020 spółka posiadała 88 perfumerii. W roku 2020 trzy perfumerie zostały gruntownie przebudowane: Arkadia Warszawa, Magnolia Wrocław i Floriańska Kraków. W jedenastu perfumeriach przeprowadzono renowacje (Pasaż Grunwaldzki Wrocław, Promenada Warszawa, Plaza Poznań, Trzy Stawy Katowice, Echo Kielce, Agora Bytom, Mazovia Płock, Plaza Rzeszów, Aleja Bielany Wrocław i Galeria Bałtycka Gdańsk), a kolejne pięć perfumerii poddano mniejszym unowocześnieniom (Warszawa Marki, Kraków M1, Warszawa Nowy Świat, Plaza Lublin, Słoneczna

Radom). Do końca 2020 roku zamknięte zostały trzy perfumerie: Warszawa Bemowo, Plejada Bytom, Renoma Wrocław.

14 mln zł starty

W 2020 roku spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 14 mln zł.

- Ze względu na trudną sytuację związaną z wystąpieniem pandemii koronawirusa oraz wprowadzane przez Rząd ograniczenia (3 lockdown’y), Spółka podjęła znaczne działania w celu adaptacji do nowych warunków. W szczególności skupiono się na wprowadzaniu udogodnień i nowoczesnych rozwiązań zarówno w obszarze sklepu internetowego, jak i w sklepach stacjonarnych jednocześnie pamiętając o zapewnieniu bezpieczeństwa klientów i pracowników - pisze firma w swpiom sprawozdaniu.

W roku 2020 spółka Sephora Polska osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w kwocie 530 mln zł. Sprzedaż została wygenerowana zarówno w sklepach stacjonarnych, jak również w sklepie internetowym. Ponadto podjęto liczne działania prowadzące do redukcji oraz optymalizacji kosztów.

Główne inicjatywy:

▪ wdrożenie nowej platformy internetowej i nowej aplikacji, które ułatwiają klientom dokonywanie zakupów oraz są dla nich źródłem wiedzy o produktach i usługach oraz inspiracji;

▪ wprowadzenie Click&Collect (odbiór zamówienia internetowego w perfumerii) - rozszerzenie możliwości realizacji zakupów w kanale sprzedaży ecommerce;

▪ wprowadzenie Call&Collect (telefoniczne złożenie zamówienia) – rozszerzenie możliwości realizacji zakupów bez konieczności fizycznej obecności w perfumerii;

▪ wprowadzenie ExpertChat na sephora.pl – wirtualna konsultacja z konsultantem Sephora;

▪ wprowadzenie do oferty nowych marek makijażowych i pielęgnacyjnych, bądź rozszerzenie dystrybucji marek do większej liczby perfumerii: Tarte, Ole Henriksen, Wishful, La Mer.

Plany