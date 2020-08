Serek wiejski w kampanii OSM Piątnica

fot. mat. pras.

OSM Piątnica startuje z nową edycją kampanii reklamowej ulubionego serka wiejskiego Polaków – serka wiejskiego z Piątnicy. Działania mają na celu promocję kultowego serka wiejskiego z Piątnicy, który każdego dnia gości na milionach polskich stołów. Spoty pokazujące walory serka wiejskiego, w otoczeniu krajobrazów sielskiej wsi, będą emitowane w telewizji od 24 sierpnia.

„Serek wiejski od zawsze najlepszy z Piątnicy” jest smakowity i pożywny, dlatego bohaterka kampanii – Babcia Eugenia – daje go wnuczkowi na śniadanie. Spot nakręcony w sielskim klimacie przenosi widzów na zielone Podlasie, skąd pochodzi serek wiejski „w którym można się zakochać na całe życie”.

– Serek wiejski to produkt, który konsumentom mocno kojarzy się z marką OSM Piątnica. To właśnie dlatego rozpoczynając nasze powakacyjne aktywności postawiliśmy na tę uniwersalną i smakowitą propozycję prosto z Piątnicy. Ponownie przenosimy naszych konsumentów w malowniczy klimat wsi, która tętni naturalnością i prostotą, co jeszcze silniej podkreśla najważniejsze cechy serka wiejskiego oraz wszystkich naszych produktów – mówi Łukasz Kalinowski, wiceprezes OSM Piątnica.

Przeczytaj także: Maciej Orłoś w kampanii Media Expert

Kampania serka wiejskiego z Piątnicy będzie prowadzona w telewizji, gdzie emitowane będą 15 i 30-sekundowe spoty. Kreację spotów przygotowała Agencja Plej, a za zakup mediów odpowiadał dom mediowy Five Media.