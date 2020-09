Seria produktów nowej żywności bazującej na drożdżach wejdzie na rynek

fot. Skotan

Nowa generacja innowacyjnych produktów bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica – novel food, pojawi się na rynku w IV kwartale 2020 roku.

Skotan S.A. podpisał umowę ze spółką Life Beauty Pharma na komercjalizację polskiego superfood - Yarrowia lipolytica Novel Food wpisanego do unijnego wykazu nowej żywności zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 [...]. Owocem tej współpracy będzie wprowadzenie do sprzedaży br. nowych produktów w kategorii tzw. meal replacement. Life Beauty Pharma zapowiada rozpoczęcie ich sprzedaży jeszcze w 2020 r.

Yarrowia lipolytica jest specjalnym szczepem drożdży. Szczep ten został wyizolowany przez zespół profesora Waldemara Rymowicza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zespół ten zajmuje się wykorzystaniem drożdży z gatunku Yarrowia lipolytica do różnych zastosowań w biotechnologii od 30 lat.

Novel Food to rodzaj żywności, która definiowana jest jako żywność innowacyjna, stworzona z pomocą nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych. Żywność tego typu podlega ściśle określonym regulacjom prawnym, a wprowadzenie produktu mogącego określać się jako Novel Food wymaga przejścia długiego i rygorystycznego procesu certyfikującego.

Yarrowia lipolytica Novel Food (YL) charakteryzuje się zdolnością do metabolizowania nietypowych źródeł węgla, produkcją kwasów organicznych, witamin, substancji bioaktywnych oraz wysoką aktywnością proteolityczną (rozkład białek na peptydy i aminokwasy) i lipolityczną (rozkład tłuszczy).

- Od samego początku wiedzieliśmy, że Yarrowia lipolytica stanie się istotnym składnikiem produktów żywnościowych w kategorii tzw. super foods – mówi Jacek Kostrzewa Prezes Skotan S.A.

- Prawie rok pracowaliśmy w laboratorium nad stworzeniem odpowiedniej formuły produktu, który ma szansę zapewnić konsumentom najwyższą dostępność do wartości odżywczych, najlepszy smak i najwyższą jakość w tej kategorii – mówi Krzysztof Kozak, prezes zarządu w Life Beauty Pharma.