Serki śmietankowe Łaciate w nowej kampanii reklamowej

W ramach tegorocznej kampanii aktywacja konsumencka „ŁaciaTy i JA”, zapoczątkowana w 2020 roku, wchodzi na nowe obszary, a hasło przewodnie działań marketingowych dla marki to „Łaciaty i ja, i to co ważne”. Mają one na celu ukazanie wszechstronności zastosowania serków Łaciatych i ich dopasowania do bieżących potrzeb konsumentów. Kampania opiera się na 4 filarach, jakimi są: pomysłowość, zaufanie i bezpieczeństwo, łatwość i wygoda oraz smak i zdrowie. Komunikacja bazuje na tradycyjnych polskich przysłowiach, przełamywanych jednak nowoczesną interpretacją.

Działania promocyjne dla serków śmietankowych Łaciatych w 2023 roku obejmują: komunikację w serwisie laciatyija.pl, emisję spotów w TV i na platformach VOD, promocję w social mediach, współpracę z influencerami oraz kampanię banerową. Chcemy, by dzięki różnorodności smaków i zastosowań kulinarnych serków – każdy znalazł wśród nich coś dla siebie i nauczył się, jak w zaskakujący, a jednocześnie prosty i szybki sposób wykorzystywać tę kategorię produktów do przygotowywania smakowitych dań i przekąsek – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol.