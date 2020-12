Serwisanci maszyn w fabrykach spożywczych nie mogą korzystać z hoteli. Co teraz?

Obostrzenia dotyczą m.in. korzystania z hoteli w ramach przejazdów służbowych dotkną branżę rolno-spożywczą, a szczególnie sektor mleczarski, uniemożliwiając serwis maszyn i urządzeń wykorzystywanych w branży przetwórczej - zauważa Polska Izba Mleka.

Polska Izba Mleka w dniu 28 grudnia skierowała pismo do Premiera rządu Mateusza Morawieckiego, do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy. Interwencja w imieniu branży rolno-spożywczej dotyczyła wniosku o niezwłoczne włączenie do grupy osób, które mogą korzystać z pobytu służbowego także pracowników serwisujących urządzenia i maszyny na potrzeby tego sektora.

Zdecydowana większość obsługi tych urządzeń zapewniana jest przez międzynarodowe serwisy. Są to wyjątkowo precyzyjne urządzenia, których naprawa lub wymiana wiąże się z koniecznością obsługi przez wyspecjalizowany serwis producenta maszyn. Każdorazowe dłuższe unieruchomienie maszyn przetwórczych w sektorze mleczarskim generować może gigantyczne skutki finansowe dla przedsiębiorstwa, rolników i w efekcie gospodarki.

A zapis z rozporządzenia pozbawił możliwości korzystania z hoteli osoby serwisujące urządzenia i maszyny w zakładach przetwórczych, nierzadko w sytuacjach awaryjnych i wymagających natychmiastowej interwencji.

We wprowadzonych przepisach określono grupy zawodowe mogące korzystać z pobytu w hotelach i pensjonatach. Nie ujęto natomiast grupy pracowników, takich jak serwisanci maszyn i urządzań, których praca jest integralną częścią prawidłowo funkcjonującego zakładu przetwórstwa żywności.

- Apelujemy o natychmiastowe włączenie do grona osób mogących korzystać z pobytu służbowego pracowników serwisu maszyn i urządzeń w zakładach i spółdzielniach mleczarskich – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.