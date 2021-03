Sescom: o kilkaset procent wzrasta instalacja kas samoobsługowych

fot. kasy samoobsługowe w sieci Stokrotka



Sescom, spółka skoncentrowana na technicznym Facility Management (FM), zainstalowała i skonfigurowała w 2020 r. 899 kas samoobsługowych co oznacza wzrost rok do roku o 168 proc.

- Pod koniec lutego rozpoczęliśmy kolejny kompleksowy projekt, zakładający instalację ok. 290 kas samoobsługowych w 80 obiektach klienta z sektora detalicznego. Do lipca w 114 obiektach naszych klientów zainstalowane zostaną łącznie 352 kasy SCO - komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescom.



Wdrożenie kas SCO wymaga dostosowania przestrzeni, pierwotnie przeznaczonej do tradycyjnej obsługi klientów. Sescom w 2020 r. zrealizował również projekt przebudowy 149 tradycyjnych stref kasowych pod kasy SCO dla sieci hipermarketów. W harmonogramie na obecny rok znajduje się przebudowa stref pod kolejne 76 kas.

W okresie 2020-2024 jego wartość rynku kas samoobsługwoych wzrośnie do poziomu ok 2,5 mld USD, co oznaczać będzie średni roczny wzrost na poziomie ok. 17 proc. W 2019 r. ogólnoświatowa sprzedaż kas samoobsługowych wyniosła ok. 123 tys. jednostek. Według danych Global Market Insights, w ciągu najbliższych pięciu lat liczba ta wzrośnie do ok. 150 tys. urządzeń rocznie.

- Poza automatyzacją widzimy rosnące zainteresowanie optymalizacją zużycia energii. W 2020 przeprowadziliśmy w sumie 22 pilotaże z zakresu nowoczesnego FM, wykorzystującego technologie, nastawionego na wzrost efektywności - mówi Marek Kwiatkowski, dyrektor handlowy Sescom.

- Jeżeli chodzi o efektywność energetyczną - usługa ta budzi rosnące zainteresowanie różnych klientów od sieci fashion, spożywczych czy stacji benzynowych po większe obiekty, jak centra handlowe czy biurowce - dodaje Kwiatkowski.

- Równolegle do rozwoju nowoczesnego FM, tradycyjny musi mocniej wspierać omnichannel - obsługiwać rosnącą liczbę automatów, urządzeń i technologii - podsumowuje Halbryt.