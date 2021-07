Sescom pracuje nad dywersyfikacją usług

Sescom, spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług technicznego Facility Management (FM), wypracowała w I półroczu roku obrotowego 2020/21 (październik 2020 - marzec 2021) 65,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 17 proc. W analizowanym okresie firma osiągnęła 4,7 mln zł EBITDA, czyli o 25 proc. mniej rok do roku. Zysk netto wyniósł 1,8 mln zł, wobec 3,3 mln zł rok wcześniej.

Sescom wypracował w maju 2021 r. w ujęciu skonsolidowanym 10,1 mln zł sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 8 proc. oraz o 16 proc. względem kwietnia 2021 r. To kolejny po marcu i kwietniu miesiąc ze wzrostami obrotów.

- Systematycznie pracujemy nad pogłębianiem i poszerzaniem rynku oraz dywersyfikacją oferowanych usług i klientów, wykorzystując doświadczenie i zasięg oraz przestrzeń do wzrostu, jaką dają zmiany rynkowe i rozwój nowych technologii. Przykładem takiego spojrzenia jest systematyczny rozwój naszych projektów dot. wykorzystania wodoru w ogrzewnictwie i transporcie, a także rosnąca liczba pilotaży technologicznych w obszarach efektywności energetycznej czy zarządzania majątkiem obiektu. W ramach świadczonych usług wspieramy zarówno nasilające się w handlu trendy omnichannel czy automatyzacji, jak i potrzebę generowania oszczędności m.in poprzez redukcję zużycia energii czy optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych - komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescom.

Przeczytaj także: Estée Lauder oraz Yves Rocher klientami Sescom

W I półroczu roku obrotowego 2020/21 spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży głównie w konsekwencji ograniczeń gospodarczych związanych z sytuacją epidemiczną. Powyższe wpłynęło także na spadek zyskowności. Innymi przyczynami obniżenia skonsolidowanego zysku netto były: ujemny wynik pozostałych działań operacyjnych grupy głównie za sprawą kosztów poniesionych na prace B+R w ramach SES BI oraz strata zależnej spółki technologicznej FIXFM

w wysokości -0,3 mln zł. FIXFM pracuje nad pełną komercjalizacją aplikacji typu marketplace pozwalającą na świadczenie usług serwisowych poprzez łączenie klientów prywatnych i małych firm ze specjalistami serwisowymi. Spółka szacuje osiągnięcie progu rentowności w 2023 r.

Na koniec marca 2021 r. Sescom dysponował środkami pieniężnymi w kwocie 16,7 mln zł

w porównaniu z 17,5 mln zł na koniec września 2020 r. Wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec marca 2021 r. wynosił -0,81, tj. stan gotówki przewyższał wartość zobowiązań finansowych spółki.

Wzrost rentowności celem

Czas pierwszego lockdownu Sescom wykorzystał, dostosowując model działania do nowej rzeczywistości i wypracowując ostateczny kształt strategii, którą opublikował we wrześniu 2020 r. Wraz z normalizacją sytuacji epidemicznej spółka doświadcza wzrostu popytu na realizowane usługi. Potwierdzają to dane za maj, kiedy w ujęciu skonsolidowanym firma wypracowała 10,1 mln zł sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 8 proc. oraz o 16 proc. względem kwietnia 2021 r. To kolejny po marcu i kwietniu miesiąc ze wzrostami przychodów.