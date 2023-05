Sezon na nowalijki. Netto i Aldi z ofertą

Sezon na nowalijki w Polsce rozpoczyna się wraz z pojawieniem się pierwszych warzyw, które dojrzewają w szklarniach, tunelach albo pod osłonami. Z powodu przedłużającej się tegorocznej zimy, chłodnych nocy oraz długotrwałych przymrozków, Polacy musieli poczekać chwilę dłużej na lokalne młode warzywa i owoce.

Polacy z utęsknieniem wyczekują jednak nowalijek, które nieodłącznie kojarzą się z wiosną, a także świeżością i lokalnością. Część z nich właśnie trafiła do sklepów Netto. Wśród klientów sieci, do nowalijkowych faworytów należą obecnie: sałata masłowa, rzymska i lodowa, wczesna kapusta, rzodkiewka czy kalarepa. Przedstawiciele dyskontu zapewniają, że na amatorów młodych warzyw i owoców wraz z otwarciem sezonu czekać będą promocyjne ceny, a już szeroka oferta z czasem będzie się wzbogacać o kolejne pozycje.

– Dane sprzedażowe pokazują, że to właśnie po te wczesne warzywa nasi klienci sięgają najchętniej. Dlatego w tym tygodniu uruchomiliśmy ofertę obejmującą między innymi te pozycje, tym samym inaugurując sezon na nowalijki. Będzie ona ustawicznie rozszerzana. W kolejnych tygodniach w sprzedaży pojawi się kalafior, fasolka szparagowa, pęczek włoszczyzny, krajowe pomidory czy wczesny ziemniak – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska. – Dobra wiadomość jest taka, że wraz z wprowadzeniem sezonowych warzyw i owoców od polskich producentów konsumenci mogą spodziewać się niższych cen.

Sieć podkreśla, że obecnie ok. 70 proc. produktów rolnych z Zieleniaka, w ramach których w Netto oferowane są warzywa i owoce, pochodzi od polskich dostawców.

- Asortyment z Zieleniaka konstruujemy w taki sposób, by zawsze w jak największym stopniu obejmował produkty polskiego pochodzenia, zarówno te dostępne sezonowo, jak i całorocznie. Krajowe warzywa i owoce cieszą się dobrą renomą wśród naszych klientów, a my cieszymy się, że oferując je, wspieramy polskich dostawców – dodaje.

Nowalijki szturmem zdobywają polskie sklepy

Dietetycy przypominają, że nowalijki to bomba witaminowa, która wzmacnia nasz organizm po okresie zimowym. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca spożywanie co najmniej 400 gramów warzyw i owoców (pięć porcji) każdego dnia.

Niestety, Polki i Polacy wciąż znacząco odstają od tych wytycznych. Jak podaje portal wczorajnatalerzu.pl, który prezentuje dane zebrane przez Kantar Public i agencję INSPIRE, odsetek Polaków spożywających odpowiednią ilość owoców i warzyw wynosił w kwietniu tego roku zaledwie 13 proc. – a od lutego gwałtownie maleje.

Wiosenny boom na świeże warzywa i owoce to dobry moment, by zmienić swoje nawyki żywieniowe na lepsze. Warto przy tym kupować krajowe produkty, co nie tylko wspiera lokalną produkcję, ale także ogranicza ślad węglowy w stosunku do importu z zagranicy.

Nowalijki w Netto

Od poniedziałku 8 maja Netto proponuje nowalijki od polskich dostawców w atrakcyjnych cenach, m.in. kalarepę w cenie 3,99 zł za 1 szt., botwinkę za 2,99 zł za pęczek (40 proc. taniej), sałatę masłową za 4,99 zł za główkę i rzodkiewkę w cenie niższej o 33 procent od regularnej, wynoszącej 1,99 zł za pęczek. Z kolei od czwartku 11 maja w ofercie dostępna jest m.in. kapusta wczesna w cenie 4,99 zł za główkę (37 proc. taniej), kapusta pekińska za 3,99 zł za 1 kg czy sałata lodowa 42 proc. taniej, w cenie 3,99 zł za 1 szt. Szczegóły na stronie www.netto.pl/gazetka-netto.

ALDI z bogatą ofertą nowalijek aż do 50% taniej

W tygodniu od 15 maja w sklepach ALDI klienci mogą zaoszczędzić aż 50% na zakupach nowalijek. W ofercie dyskontera pojawiły się produkty z wczesnych zbiorów, w tym warzywa na domowe przetwory. Promocje potrwają do 20 maja lub do wyczerpania zapasów.

W ofercie dyskontera klienci znajdą między innymi polskie ogórki gruntowe 50% taniej w cenie 7,99 zł za kilogram oraz czosnek młody w cenie 0,99 zł za sztukę, do tego gotowy zestaw do kiszenia ogórków, który składa się z czosnku, kopru i chrzanu, opakowanie dostępne jest za 4,49 zł. W atrakcyjnych cenach można zakupić także rabarbar z polskich upraw za 11,99 zł za kilogram, świeży pęczek botwinki 45% taniej za 2,99 zł, rzodkiewkę 32% taniej za 1,69 zł, paprykę szpiczastą 37% taniej za 4,99 zł oraz białe szparagi 500 g za 12,99 zł.

Jak podaje ALDI najczęściej kupowane owoce w ALDI to banany, cytryny, jabłka, mandarynki, pomarańcze, awokado, kiwi i jabłka. Z warzyw klienci ALDI najchętniej wybierają marchew, cebulę, pomidory malinowe, paprykę czerwoną, ogórek szklarniowy, ziemniaki oraz zieleninę.