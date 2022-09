Sezonowa zmiana garderoby do szkoły napędzi wydatki w Europie

Wraz z początkiem roku szkolnego wzrosty w sektorze sprzedaży detalicznej odnotują takie kraje jak Hiszpania, Czechy i Wielka Brytania, a w ciągu dwóch pierwszych tygodni września, przyrosty pojawią się w całej Europie

Największy ruch spodziewany jest w branży odzieżowej, a głównym powodem będzie sezonowa zmiana garderoby.

Przyglądając się okresowi wzmożonych wydatków na wyprawki szkolne, pomiędzy 15 sierpnia a 16 września, analitycy szacują, że wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym będzie szczególnie duży w Hiszpanii (13%), Czechach (9,5%) oraz Wielkiej Brytanii (9,6%). W Polsce spodziewane są przyrosty na poziomie 8,4%. Największe zwyżki sprzedaży w Europie przewidywane są na dwa pierwsze weekendy września.

Trendy zakupowe w różnych sektorach:

Na podstawie tego, co konsumenci kupują podczas tegorocznego sezonu przygotowań szkolnych, wyodrębnić można następujące trendy detaliczne:

Odświeżenie szafy

Solidny wzrost na większości analizowanych rynków odnotuje sektor sprzedaży odzieży i biżuterii. Przewiduje się, że największy przyrost w pierwszej kategorii nastąpi w Polsce, gdzie branża odzieżowa odnotuje ponad 24-procentowy wzrost w skali roku. Dodatkowo, we Francji w sektorze biżuterii przewidywane są zwyżki o 30%. W Hiszpanii będzie to odpowiednio więcej o 22% i 19%.

Doświadczenia nowym priorytetem

Oczekuje się, że sektory związane z turystyką, takie jak restauracje i branża noclegowa odnotują w tym okresie wzrosty. To ostatni moment na rodzinne wakacje. Przewiduje się, że rynek francuski zanotuje wzrosty w ujęciu rocznym o 25% w branży noclegowej i 14% w gastronomicznej, z kolei hiszpański sektor restauracyjny wzrośnie o 13% rok do roku. W Polsce sytuacja kształtuje się nieco inaczej. W branży noclegowej oczekiwany wzrost to 14% w ujęciu roczym, natomiast jeżeli chodzi o restauracje to spodziewane zwyżki są na poziomie tylko 0,5%.

Wyposażenie domu

Elektronika i meble w części z analizowanych rynków nadal powinny odnotowywać spadki w ujęciu rocznym, co bezpośrednio związane jest ze spowolnieniem popytu po pandemii COVID-19. W Polsce odnotujemy spadki -8,5% rok do roku w sektorze elektroniki i -7% w sektorze meblowym. Z kolei Francja wciąż notuje wzrosty w zakresie sprzedaży mebli (16% r/r), podobnie jak Hiszpania, gdzie spodziewany jest wyjątkowy, dwucyfrowy przyrost, zarówno w sektorze elektroniki, jak również mebli (w ujęciu rocznym kolejno na poziomie 11% i 39%).