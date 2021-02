Sfinks przedłuża umowę z Eurocashem

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. 9 lutego 2021 r. zawarł Eurocashem aneks do umowy z czerwca 2015 r. o wyborze Eurocashu jako dystrybutora produktów do lokali spółki, dotyczący aktualizacji dotychczasowych stawek logistycznych oraz wydłużenia okresu jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2025 r.

Sfinks ma prawo przedłużyć okres obowiązywania umowy dystrybucji o kolejne dwa lata w drodze pisemnego oświadczenia złożonego dystrybutorowi nie później niż na 12 miesięcy przed upływem terminu wskazanego.

Szacunkowa wartość umowy dystrybucji w wydłużonym okresie jej obowiązywania (począwszy od dnia zawarcia Aneksu) wynosi 150 mln zł.

