Sheepme i DPD z kolejną usługą dla branży e-grocery

Sheepme oferuje kompleksowy outsourcing usług logistycznych dla e-commerce.

W kwietniu firma rozwinęła swoją działalność w obszarze fulfillment, wprowadzając usługę Fresh Food, tym samym realizując dostawy dla branży e-grocery.

Fresh Food od Sheepme polega na przechowywaniu, a następnie dostarczeniu żywności do odbiorcy w temperaturze kontrolowanej od 0°C do +4°C w ciągu jednego dnia od momentu nadania paczki. W przesyłce mogą znaleźć się produkty spożywcze, które wymagają temperatury kontrolowanej oraz odporne na uszkodzenia wywoływane podwyższoną wilgotnością lub niską temperaturą panującą w komorach chłodniczych.

- Poszerzenie oferty Sheepme o Fulfillment Fresh Food to naturalna odpowiedź naszej firmy na wzrost oczekiwań branży HoReCa oraz zwiększone zainteresowanie konsumentów zakupem produktów spożywczych przez Internet. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia z zakresu e-commerce, IT, produkcji opakowań i optymalizacji procesów logistycznych, jesteśmy w pełni przygotowani na takie świadczenie – mówi Paweł Kocyk, prezes zarządu Sheepme.

Sheepme z usługami dla biznesu online

Sheepme wspiera swoich klientów na każdym etapie procesu logistycznego biznesu online. W ramach usługi fulfillment firma zajmuje się przejęciem towaru od klienta lub dostawcy, oferuje przechowanie towaru na nowoczesnej powierzchni magazynowej zlokalizowanej w Parzniewie, dobiera odpowiednie opakowania do potrzeb produktu, a przy współpracy z najbardziej znanymi firmami logistycznymi w kraju i zagranicą wysyła zamówienie do klienta końcowego. Firma zajmuje się także pakowaniem zamówień oraz sprawną obsługą zwrotów.

- W Sheepme proponujemy najnowsze technologie w zakresie opakowań dostosowanych do transportu w warunkach chłodniczych, tj. opakowanie tekturowe i wkłady termoizolacyjne podtrzymujące niską temperaturę w transporcie – dodaje Paweł Kocyk.

Sheepeme i współpraca z DPD

Istotnym elementem jest bliska współpraca z DPD Food, dzięki zlokalizowaniu sortowni obok magazynu. DPD Food zapewnia kontrolę temperatury przesyłki podczas całego procesu transportu od odbioru z Sheepme aż po dostarczenie do klienta. Dzięki temu ma on pewność, że produkt zachowuje swoje właściwości na każdym etapie transportu. Usługa DPD Food jest dostępna w największych miastach w Polsce, a dostawy mogą być realizowane również jako Same Day Delivery.

- Współpraca z Sheepme w ramach usługi Fulfillment Fresh Food to kolejny milowy krok w ekspansji naszej firmy na rynek spożywczy i gastronomiczny – mówi Maciej Kasprzyk, koordynator ds. sprzedaży DPD Food.

Gwarantem jakości i bezpieczeństwa usługi Fresh Food jest certyfikacja ATP oraz pozwolenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wspólny projekt Sheepme i DPD działa na terenie Warszawie i okolic. Konsumenci otrzymują informacje o nadchodzącej dostawie przez SMS oraz powiadomienie e-mail.