Shell otwiera miejską kawiarnię. Pierwsza ruszyła w Warszawie

Firma nie ujawnia ile takich punktów pojawi się w najbliższym czasie w Polsce czy w Europie. Zapowiada jednak, że projekt jest rozwojowy i po fazie pilotażu napewno w centrach biznesowych innych dużych miast, pojawią się kolejne kawiarnie Shell Cafe.

Shell Cafe przy Karolkowej 30 w Warszawie

1. kawiarnia Shell Cafe w Europie

- Rozszerzamy naszą działalność w segmencie detalicznym o nowe rozwiązanie jakim jest kawiarnia premium bez stacji paliwowej. Działanie wpisuje się w naszą strategię osiągnięcia 50 proc. marży z produktów i usług pozapaliwowych do 2025 r. Jest to też naturalny rozwój marki, która została bardzo dobrze przyjęta na polskim rynku - mówi Monika Kielak-Łokietek, dyrektorka sieci stacji paliw i rozwoju mobilności, członkini zarządu Shell Polska.

- Shell Café nie jest dodatkiem do stacji benzynowej, jest marką samą w sobie, która łączy ludzi- mówi Mikołaj Pawlak, starszy partner kategorii Shell Café w Shell Polska, który jest autorem konceptu oraz odpowiada za jego realizację.

Na początku Shell Café była dostępna na 237 stacjach, ale obecnie znajduje się na wszystkich stacjach Shell w Polsce. Marka oferuje mieszanki kawowe: espresso i lungo, ale również croissanty, kanapki własnej marki, a także wegetariańskie i wegańskie przekąski.

Kawa dla kierowcy

Badania SW Research pokazują, że 86 proc. respondentów pije kawę codziennie, z czego 26 proc. pije trzy kawy dziennie. 40 proc. badanych pije ją w godzinach porannych pomiędzy 6:00 a 10.00. 80 proc. miłośników małej czarnej pije kawę „na mieście” z czego 41 proc. kupuje ją na stacjach paliw. 46 proc. respondentów przyznaje też, że w tym celu odwiedza stacje paliw minimum raz w tygodniu.

Z innego badania Shell, które objęło ponad 10 000 klientów z pięciu krajów Europy, wynika, że na niektórych europejskich rynkach kawa jest jednym z głównych powodów zatrzymywania się na stacjach Shell.

Shell powalczy z Orlenem w Ruchu

Biorąc pod uwagę wyniki badań, oraz fakt, że walka o klienta stacyjnego w czasach drożejących paliw jest coraz bardziej zacięta, Shell postawił na koncept kawiarniany w centrach miast, żeby w nowym kontekście pokazać klientowi wielkomiejskiemu i biznesowemu, swoją markę i ofertę.

Na podobny ruch w ostatnim czasie zdecydował się również konkurent, uruchamiając nowy koncept kiosku ORLEN w Ruchu. Punkt także powstał na warszawskiej Woli. Do końca roku planowane jest otwarcie około pięćdziesięciu kiosków w całej Polsce. Nowy format ORLENu pozwala na wejście do środka do klimatyzowanego pomieszczenia. Oprócz stałych produktów takich jak prasa, bilety czy napoje, dostępna jest też kawa fair-trade znana ze Stop Cafe. Kioski zmieniły się także z zewnątrz – przeszklona powierzchnia pozwala na lepszą ekspozycję dostępnego towaru.

Co w ofercie?

Klienci będą otrzymywać za zakupione w kawiarni produkty punkty Shell ClubSmart, które będą mogli wymienić nie tylko na kawę, ale również na standardową ofertę programu lojalnościowego.

W ofercie jest m.in. shaksuka, kremy warzywne, pasty, quiche, bowle i sałatki, a w lecie także napoje mrożone, zaś zimą rozgrzewające. Oprócz klasycznych napojów w menu znajdują się także m.in. tonic espresso oraz matcha. Sieć proponuje utorskie mieszanki kawy palonej: espresso składającej się z 80 proc. arabiki i 20 proc. robusty oraz lungo/americano – średnio palonej 100 proc. arabiki. Ziarna kawy mają też certyfikat Rainforrest AllianceTM, czyli pochodzą ze zrównoważonych upraw.

Marka ShellCafe zostanie wprowadzona w Polsce, Czechach, na Węgrzech oraz na Słowacji i Ukrainie. Shell to globalna grupa spółek energetycznych i petrochemicznych, prowadząca działalność w ponad 70 krajach. Shell w Polsce operuje aktualnie ok. 440 stacjami. W Krakowie działa Shell Business Operations, centrum nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce: 4800 pracowników stanowi wsparcie dla grupy Shell globalnie w obszarach finansów, logistyki, zakupów, procesów kadrowych, obsługi klientów, jak również w komunikacji zewnętrznej czy wewnętrznej.