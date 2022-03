Shell wspiera loterią markę Shell Cafe. Do wygrania samochód elektryczny

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy kupić dowolną kawę Shell Café i poprosić kasjera o zdrapkę na której znajdzie się informacja o nagrodzie. „Szczęśliwe losowanie” potrwa do 29 maja br.

Jak wynika z badań, 86 proc. miłośników kawy pije ją codziennie, z czego aż 80 proc. pije na mieście, w tym 41 proc. kupuje kawę na stacjach paliwowych.

Warunkiem wzięcia udziału w loterii, która rozpoczęła się 28 lutego br. jest zakup dowolnego napoju kawowego i tym samym otrzymanie specjalnej zdrapki. Na zdrapce może być informacja o wygraniu nagrody instant, którą można natychmiastowo odebrać, lub o możliwości zarejestrowania się do gry o jedną z głównych wygranych.

W puli nagród instant znajdują się: ziarna kawy Shell Café do zmielenia w kilogramowym opakowaniu, kubki termiczne, możliwość skorzystania z myjni, dowolna kawa 200 ml i punkty Shell ClubSmart (od 100 do 5000 punktów), natomiast w głównej loterii do wygrania są profesjonalne zestawy baristy, ekspresy do kawy czy talony wakacyjne o wartości 5000 zł. Ponadto na szczęśliwego zwycięzcę głównej nagrody czeka jedyny w swoim rodzaju nowoczesny samochód elektryczny MINI Cooper SE