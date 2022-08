Shopee oferuje nagrody za potrząsanie telefonem

Wraz ze startem nowej kampanii promocyjnej 8.8 Szokujące Okazje, Shopee ma dla swoich użytkowników niespodziankę. Po raz pierwszy w Polsce platforma zakupowa proponuje grę wewnątrz aplikacji mobilnej, łącząc zabawę z możliwością wygrania dodatkowych Monet Shopee. W puli nagród jest łącznie aż 1,2 mln Monet, które użytkownicy mogą wykorzystać podczas zakupów na platformie, zyskując tym samym dodatkowe, atrakcyjne zniżki.

- Polsce, jak i na całym świecie, coraz więcej osób robi zakupy w sieci. Naszym celem jest sprawić, by proces ten był jak najprzyjemniejszy i niósł ze sobą nowe, ciekawe doświadczenia. Z jednej strony zapewniamy naszym kupującym dostęp do szerokiej oferty produktów w atrakcyjnych cenach, oraz kuponów ze zniżkami, z drugiej - chcemy, by korzystanie z Shopee dostarczało radości i coraz to nowych wrażeń. Dlatego w czasie kampanii 8.8 Szokujące Okazje mamy dla naszych użytkowników niespodziankę - grę 8.8 Shopee Shake. Jej zasady są bardzo proste: w określonym czasie użytkownik musi potrząsnąć swoim telefonem, by w ten sposób zdobyć Monety Shopee do wykorzystania podczas kolejnych zakupów. W przyszłości planujemy wprowadzać jeszcze więcej nowych funkcji i gier dla naszych użytkowników - zdradza Michał Dmoch, Marketing Campaigns Lead w Shopee.

Gra 8.8 Shopee Shake jest dostępna na platformie aż do finału kampanii Szokujące Okazje, tj. 8 sierpnia. Do zabawy będzie można dołączyć codziennie między 12 a 12:30 oraz między 20 a 20:30. Każdy użytkownik w czasie tych 30 minut będzie mógł zagrać raz, potrząsając telefonem przez 10 sekund. Po zakończeniu gry od razu dowie się, ile Monet Shopee trafia na jego konto. W dniu finału kampanii gracze dostaną dodatkowe szanse i w każdej sesji będą mogli dołączyć do gry dwukrotnie.

Kampania 8.8 Szokujące Okazje przyciąga jednak uwagę kupujących nie tylko grą, ale też kolejnymi promocjami. Użytkownicy mogą skorzystać z codziennych Okazji Dnia ze zniżkami nawet do -80%, z wtorkowych rabatów od polskich sprzedawców, wziąć udział w środowych kumulacjach kuponów czy zrobić zakupy podczas jednej z popularnych wśród użytkowników Niesamowitych Niedziel. W czasie kampanii obowiązują również promocje na darmową przesyłkę na 3 pierwsze zamówienia, dla wybranych kanałów dostawy.

Nowi użytkownicy mogą liczyć również na dodatkowe korzyści przy pierwszym zamówieniu. Wybierając dostawę przez InPost lub punkt odbioru Pocztex, otrzymają specjalne kupony na 15 zł do wykorzystania przy pierwszych zakupach. W ramach kampanii Shopee połączyło siły także z platformą Pyszne.pl - podczas pierwszych zakupów nowi użytkownicy dostają voucher o wartości 15 zł na Shopee, a po potwierdzeniu otrzymania zakupów - 12 zł na zamówienie na Pyszne.pl.