Shopee po roku: 53 tys. sprzedawców, rekordzista sprzedał towary za 1,2 mln zł

W ciągu roku działalności aplikacja Shopee została pobrana ponad 7,5 miliona razy. Na platformie sprzedaje ponad 53 tysiące polskich firm. Obecnie w serwisie jest ponad 15 milionów aktywnych ofert. Największą popularnością wśród kupujących cieszą się produkty FMCG: papier toaletowy, płyny do prania, napoje bezalkoholowe, uchwyty na telefon i mopy do mycia podłogi. Firma rekrutuje ciągle nowych pracowników do polskiego zespołu.