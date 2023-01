Shopee w Polsce działa tylko do jutra. Koniec działalności!

Zamówienie złożone przed północą 13 stycznia zostaną zrealizowane standardowo, a wsparcie i obsługa zamówień pozostanie dostępna dla użytkowników, którzy złożyli zamówienia na platformie.

Osoby, które będą miały pytania mogą skontaktować się jedynie przez elektornoczny formularz kontaktowy. "Dziękujemy, że byliście z nami" - kończy się wiadomość zespołu Shopee Polska do klientów.

Biuro prasowe firmy nie odbiera telefonów, więc szansa na komentarz o powodach decyzji wydaje się znikoma.

Zwolnienia w Shopee Polska

W połowie października pojawiła się informacja, że polski oddział platformy przeprowadzi zwolnienia, podobnie jak inne oddziały firmy. Globalnie cięcia obejmą one mniej niż 10 proc. pracowników. Miała to być decyzja spowodowana globalnymi wyzwaniami ekonomicznymi, a nie wynikami firmy w Polsce.

Zamiar przeprowadzenia zwolnień szef Shopee Polska Ian Ho ogłosił w poniedziałek podczas spotkania z pracownikami firmy. Zwalniane mają być osoby z różnych działów - w polskim oddziale Shopee pracują zespoły odpowiedzialne m.in. za marketing, produkt, finanse, business development czy HR.

Shopee przesłało wówczas naszej redakcji następujące oświadczenie:

- Zaistniałe zmiany wynikają z bieżącej strategii Shopee, której

celem jest optymalizacja wydajności operacyjnej na poziomie globalnym.

Wszystkie osoby dotknięte zmianami będą objęte wsparciem ze strony

firmy.

Jeszcze pod koniec grudnia polscy managerowie Shopee mówili o planach na 2023 rok. Firma miała dalej zwiększać GMV, przychody i liczbę przesyłek w Polsce.

"Rok 2022 dobitnie pokazał nam, że trudno się dzisiaj prognozuje. Wygląda na to, że początek 2023 roku upłynie pod znakiem wyzwań. Nie mamy wpływu na to czy inflacja pójdzie w dół w pierwszej, czy w drugiej połowie przyszłego roku, czy jeszcze później. Dla nas najważniejsze jest to, aby odpowiadać na bieżące oczekiwania konsumentów (...) Z punktu widzenia biznesu nadal stabilnie rośniemy i nie widzę przeciwwskazań, żebyśmy nie mieli rosnąć dalej - mówił Michał Tykarski, dyrektor działu business development Shopee Poland,

Z danych Mediapanel Gemius Polska wynika, że w listopadzie 2022 roku liczba użytkowników Shopee w Polsce (strona www plus aplikacja) wyniosła 10.884.618, co daje azjatyckiej platformie trzecią pozycję za Allegro i stronie www Media Expert.

Co to jest Shopee?

Serwis należący do globalnego koncernu Sea Limited wartego ok. 190 mld dolarów i posiadającego w swoim portfolio m.in. światowego producenta i wydawcę gier Garenę, co roku wzrasta w tempie dwucyfrowym.

W Azji Shopee jest obecny w Singapurze, Malezji, Indonezji, na Tajwanie, Filipinach i w Wietnamie. Z początkiem 2021 roku firma rozpoczęła ekspansję w Ameryce Południowej, zdobywając kolejne „przyczółki" w Brazylii, Kolumbii, Chile i Meksyk. Pod koniec 2021 roku firma rozpoczęła działalność w Polsce, nawiązując pierwsze partnerstwa logistyczne z InPostem a potem także Orlen Paczką.