Shoty - wygodna i skuteczna suplementacja

Organizm jest niezwykle złożoną strukturą, wrażliwą nie tylko na niedobory ale też na jakość niezbędnych składników. Korzystając z suplementów diety warto wybierać te, których jakość potwierdza zarówno ich skład jak i doświadczenie producenta. Największe doświadczenie mają ci producenci, z których oferty korzystają najbardziej wymagający użytkownicy suplementów diety - sportowcy.

Fitness Authority® jest jednym z największych europejskich producentów suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Produkty marki Fitness Authority® pojawiły się na rynku w 2006 r. W roku 2008 FA® zostaje wydawcą i wprowadza na rynek magazyn „Muscular Development”, który gromadzi setki tysięcy czytelników z całego kraju. Jako prekursor zawodów sylwetkowych w Polsce firma staje się liderem w branży. W kolejnych latach Fitness Authority® stale poszerza ofertę produktową oraz prowadzi ekspansję na nowe rynki zagraniczne, by w 2022 roku eksportować produkty do ponad 80 państw na całym świecie.

- Naszym celem jest komponowanie bezpiecznych, skutecznych oraz innowacyjnych produktów, które mają za zadanie wspierać zdrowie, polepszać komfort życia oraz wspomóc realizację celów - mówi Natalia Suchocka z Fitness Authority®. - Fitness Authority® to synonim wysokiej jakości stosowanych komponentów, innowacyjności oraz doświadczenia na rynku polskim i zagranicznym.

Jedną z najwygodniejszych form suplementacji są shoty: łatwe i przyjemne zarówno w aplikacji jak i przyswajaniu niezbędnych składników. Korzystając z shotów bez problemów dostarczysz organizmowi odpowiednią porcję witamin, minerałów, węglowodanów, aminokwasów, białek lub substancji energetyzujących.

Fitness Authority® oferuje 9 rodzajów shotów funkcjonalnych, dedykowanych zaspokojeniu wszystkich podstawowych potrzeb organizmu człowieka, nie tylko uprawiającego sport: na liście shotów są napoje relaksujące, wspierające relaks i sen, ale również wspomagające produkcję testosteronu czy pracę układu nerwowego. Napoje mają sugestywne nazwy informujące o ich podstawowych funkcjach, a przekaz wspierany jest dodatkowo przez portrety ikon pop-kultury wykonane techniką grafiki wektorowej.

Cannabis Chillout z aromatem konopi siewnej uspokaja i rozluźnia, redukuje zmęczenie, wspiera układ nerwowy, zmniejsza znużenie, działa przeciwbólowo i antyoksydacyjnie, wycisza i odpręża, ułatwia zasypianie. Działanie shota opiera się na melisie, chmielu oraz L-tryptofanie.

Canabis Chillout



Słodkich snów to napój zawierający melatoninę: substancję sprawdzoną przez pilotów i stewardessy, która przyspiesza zasypianie, poprawia jakość snu, zwiększa jego długość oraz zmniejsza napięcie mięśniowepodczas fazy REM snu. Shot zawiera również kwas gamma-aminomasłowy, wspomagający proces zasypiania, a także melatoninę, melisę i chmiel.

Słodkich Snów



Bunga bunga zawiera ekstrakt z owoców buzdyganka (Tribulus terrestris L.), który wspomaga produkcję testosteronu u mężczyzn poprzez stymulację przysadki mózgowej. Wysoki poziom tego hormonu powoduje zwiększenie popędu seksualnego oraz sprawności seksualnej. Napój wspiera układ mięśniowy, zwiększa ukrwienie i wytrzymałość, dodaje energii. W jego skład wchodzi również arginina, żeńszeń koreański i selen.

Po balandze to napój, który przywraca organizmowi sprawność nadszarpniętą alkoholem. Wchodzący w skład shota kwas bursztynowy pomaga zmniejszyć intensywność kaca poprzez pobudzający wpływ na metabolizm alkoholu; wykazuje też silne działanie antyoksydacyjne oraz przyspiesza detoksykację organizmu. Dodatkowe wsparcie w przywracaniu sprawności organizmu zapewniają glukoza, witamina C, potas i magnez oraz karczoch - który wykazuje działanie moczopędne, odtruwające, obniżające cholesterol i regenerujące wątrobę.

Po Balandze

zmniejsza zmęczenie i poprawia percepcję. Zawiera kofeinę, która aktywizuje ośrodkowy układ nerwowy, wpływając na wzrost koncentracji, refleksu i poprawę nastroju; cholinę czyli witaminę B4, która wzmacnia refleks, pobudza nasz mózg do pracy, poprawia koncentrację i polepsza zdolność postrzegania oraz zapamiętywania, a także ashwagandę i taurynę.

Odporność zawdzięcza swoje działanie ekstraktowi z jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea). Wyciągi z jeżówki podnoszą ogólną odporność organizmu, przez co zmniejszają podatność na infekcje bakteryjne i wirusowe. Likwidują skłonność do przeziębień, kataru, grypy, zapalenia gardła, jamy ustnej, oskrzeli oraz dziąseł. Jeżówkę wspiera w tym shocie witamina C, witamina D, cynk i imbir.

Odporność



Graj do rana zapewnia równowagę elektrolitów przez co redukuje znużenie, poprawia koncentrację, przyspiesza czas reakcji i postrzeganie. W skład tego shota o smaku coli wchodzą cholina (witamina B4), kofeina, niacyna (witamina B3) i ashwaganda, która adaptując organizm do narastającego zmęczenia zmniejsza zaburzenia wywołane stresem, pozytywnie wpływa na układ nerwowy i immunologiczny, a także zmniejsza uczucie znużenia.

Graj do Rana

wspiera mięśnie i stawy, reguluje ciśnienie, wzmacnia serce i oczywiście działa antyskurczowo. Swoje działanie zawdzięcza cytrynianowi magnezu - najlepiej przyswajalnej formie tego mikroelementu. Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia i wpływa pozytywnie na pracę wielu układów: odpornościowego, nerwowego, mięśniowego oraz krwionośnego. W shocie wspiera go potas i witamina B6, która oprócz tego, że odpowiada za pracę układu nerwowego i wpływa na ciśnienie krwi, pomaga również przyswajać magnez.

Antyskurcz

poprawia wytrzymałość i redukuje zmęczenie poprzez działanie beta-alaniny. Ten aminokwas wpływa pozytywnie na regenerację oraz opóźnia odczuwalne zmęczenie podczas pracy fizycznej i umysłowej. Shot zawiera również niacynę - witaminę B3, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, a także kofeinę i innowacyjny składnik evercool, który sprawia, że produkt wywołuje efekt chłodzenia i uczucie rześkości.