Sieć dyskontów z nową kampanią - Jest wiele powodów, by iść do Biedronki

- Chcemy być blisko naszych klientów, wszędzie tam, gdzie nas potrzebują, wsłuchiwać się w ich potrzeby i odpowiadać na nie, gwarantując bezpieczne zakupy każdego dnia. O tym jest właśnie nasza kampania „Do Biedronki IDĘ”. Ten przekaz komunikacyjny zbudowany jest na bazie relacji naszej marki z milionami klientów, którzy każdego dnia mówią „Do Biedronki IDĘ. Każdy z nich ma inny, swój własny powód, by przyjść na zakupy właśnie do nas - bo tu zrobię zakupy dla całej swojej rodziny, bo po prostu tu lubię robić je najbardziej. Każdy powód jest dobry, by pójść do Biedronki - mówi Dorota Wrotek-Gut, dyrektorka marketingu w sieci Biedronka.

Klienci wybierają Biedronkę ze względu na świeże owoce, ciepłe pieczywo, ulubione wędliny, produkty wegańskie, smoothie czy przysmaki dla zwierzaków. I promocje, dzięki którym mogą oszczędzić jeszcze więcej A także ważnych okazji, takich jak m.in. zbliżający się Dzień Babci i Dziadka.

Elementem kampanii „Do Biedronki IDĘ” jest specjalna akcja promocyjna związana z kodami na zakupy, które na początku roku klienci znaleźli w swoich skrzynkach pocztowych na specjalnej kartce z życzeniami noworocznymi od Biedronki. Kody, zeskanowane w trakcie zakupów, pozwalają na zakup konkretnych produktów w promocyjnych cenach w konkretnym terminie. Dodatkowo, na kartce noworocznej znalazły się też promocje niespodzianki - przy zakupach z kartą Moja Biedronka lub aplikacją klient otrzyma voucher, na którym będzie wskazana kolejna, dedykowana dla niego oferta promocyjna na zakup produktu lub produktów – drukowany wraz z paragonem za dokonane właśnie zakupy. Kolejne kody na wyjątkowe promocje i okazje do oszczędzania klienci już wkrótce znajdą w swoich skrzynkach pocztowych na kartce nawiązującej do kampanii „Do Biedronki IDĘ”.



Kampanii będzie towarzyszyć szeroka komunikacja 360 we wszystkich mediach: TV, Radio, OOH i DOOH, Digital, Social Media, Prasa media własne. Za kreacje odpowiada Agencja Duda, a zakup mediów realizuje Wavemaker. Kampania jest długoterminowa i będzie miała kolejne odsłony.