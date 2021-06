Sieć e-drogerii z Grupy Maxima wchodzi do Polski

Justė Levčenkaitė, prezes zarządu Grupy AZETA, kierująca działalnością spółki w Środkowej i Północnej Europie, fot. mat. pras.

AZETA – właściciel drogerii internetowych na Litwie, Łotwie i w Estonii – rozpoczyna działalność w Polsce. Marka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Maxima, która prowadzi sieć hurtowni i sklepów detalicznych w krajach bałtyckich, Europie Środkowej i Wschodniej, w tym e-sklep spożywczy Barbora.

Azeta.pl jest już czwartym e-sklepem marki

Spółka od 7 lat prowadzi drogerie internetowe w krajach bałtyckich, gdzie cieszy się zaufaniem i lojalnością klientów. W sposób znaczący wzmocniła je pandemia

Wdrożenie sklepu www.azeta.pl w Polsce odbywa się w oparciu o sprawdzony model biznesowy

Dostawa tego samego dnia

W ofercie sklepu znajdą się kosmetyki, suplementy diety, witaminy oraz artykuły dla dzieci, kobiet w ciąży i młodych mam ponad 100 marek. Istotną przewagą firmy jest także szybka dostawa. Zakupy zrealizowane w e-drogerii trafiają pod wskazany adres w ciągu jednego dnia (na terenie Polski), a w Warszawie jeszcze tego samego dnia. To efekt dostępności całego asortymentu z oferty e-sklepu na stanie magazynowym.



- Polski rynek e-commerce rozwija się bardzo szybko i ma olbrzymi potencjał. Upatrujemy w nim duże możliwości rozwoju i ekspansji. Ponadto, podobieństwo polskiej kultury oraz położenie geograficzne Polski idealnie wpisują się w założenia naszej strategii biznesowej. Chcemy dotrzeć z naszą ofertą do wszystkich tych, dla których ważna jest jakość w przystępnej cenie. Inne spółki z naszej grupy kapitałowej, takie jak Barbora czy Stokrotka, osiągają na polskim rynku dobre wyniki, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla naszej działalności – mówi Mindaugas Raguotis, członek zarządu AZETA Sp. z o. o.

AZETA zatrudni kilkadziesiąt osób

- Mamy bardzo ambitne plany. Wierzymy, że nasz start w Polsce przyczyni się do rozwoju całego sektora e-drogerii na tym rynku. Szacujemy, że już w połowie lata uda nam się wypracować pierwszy milion ze sprzedaży, a do końca roku obroty Azeta.pl wyniosą 20 mln zł – dodaje Justė Levčenkaitė - prezes zarządu Grupy AZETA, kierująca działalnością spółki w Środkowej i Północnej Europie.



W ofercie nowej e-drogerii znajdują się kosmetyki i artykuły do pielęgnacji ciała znanych brandów oraz marek premium. Firma kładzie szczególny nacisk na jakość wyrobów, ich lokalne pochodzenie oraz stałe wprowadzanie nowości rynkowych. Istotną częścią asortymentu jest także szeroka gama krajowych i zagranicznych suplementów diety. W związku z uruchomieniem e-drogerii w Polsce, AZETA planuje zatrudnienie kilkudziesięciu osób.

Azeta.pl to e-drogeria i sklep internetowy z suplementami diety. Marka należy do Grupy AZETA, która powstała w 2014 roku jako internetowy sklep z kosmetykami, artykułami dla zdrowia i urody. AZETA działa obecnie w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii i zatrudnia blisko 80 pracowników.