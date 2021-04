Sieć Fit Cake rozwija się mimo zapaści w gastronomii

W czasie pandemii sieć niecukierni Fit Cake podniosła liczbę punktów o 100 proc. Taki sam plan ma na ten rok - wystartowała z 25 lokalami, w grudniu ma być ich już 50. Jest na dobrej drodze, bo pierwszy kwartał kończy z pięcioma otwarciami.

- Naszych bezcukrowych, bezglutenowych i wege fit deserów mogą próbować już mieszkańcy Tarnobrzega, Lublina, Zielonej Góry, Sopotu czy Szczecina. W tych miastach uruchomiliśmy ostatnio nowe punkty. W niektórych są to już kolejne, co pokazuje na zainteresowanie naszym produktem - mówi Rafał Kościuk, właściciel systemu franczyzowego FIt Cake. - Pozyskaliśmy też nowych inwestorów. Na końcowym etapie są przygotowania do otwarcia punktów w Krakowie przy ul. Karmelickiej, w śródmieściu Warszawy, Kórniku i w Wadowicach, gdzie będziemy konkurowali z kultowymi kremówkami.

Prognozy dla gastronomii nie są optymistyczne. Restauratorzy szykują zbiorowy pozew przeciwko państwu. Według BIG InfoMonitor i BIK w pierwszym kwartale tego roku 630 gastronomii zawiesiło swoją działalność. To o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Od wprowadzenia pierwszego lockdownu zadłużenie branży wzrosło też o 10 proc., ale z miesiąca na miesiąc się powiększa. Na czym polega więc sukces takich marek jak wywodzący się z Białegostoku Fit Cake?

