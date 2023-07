Sieć supermarketów tonie w długach. Nadejdzie ratunek?

Casino tonie w długach

Francuska grupa supermarketów Casino pilnie potrzebuje ogromnego zastrzyku kapitału, w przeciwnym razie utonie w długach, które wynoszą już 6,5 mld euro. Dwie rywalizujące ze sobą grupy walczą chcą podjąć się misji ratunkowej: czeski miliarder Daniel Kretinsky oferuje 1,35 mld euro, podczas gdy francuskie trio przedsiębiorców Xavier Niel, Matthieu Pigasse i Moez-Alexandre Zouari "wykłada na stół" 900 mln euro - informuje retaildetail.eu.

Kretinsky i jego wspólnik, miliarder Marc Ladreit de Lacharriere (spółka holdingowa Fimalac) chcą sami wnieść 860 mln euro dodatkowego kapitału, ale obiecują, że wierzyciele dorzucą kolejne 290 mln euro, a obecni akcjonariusze zainwestują 200 mln euro. Cały niezabezpieczony dług zostałby przekształcony w kapitał własny, podobnie jak 1,5 mld euro długu zabezpieczonego, co w konsekwencji zmniejszyłoby zadłużenie grupy o ponad 4,5 mld euro.

Casino zostanie we francuskich rękach?

Stawka Czecha jest znacznie wyższa niż w przypadku Francuzów. Trio Niel-Pigasse-Zouari proponuje „jedynie” 450 mln euro nowego kapitału zakładowego. Druga połowa to nowy kredyt, aczkolwiek na bardzo surowych warunkach finansowych. Zgodnie z ich propozycją, tylko 300 mln euro zabezpieczonego długu Casino zostałoby zamienione na akcje - czytamy na retaildetail.eu.

Inwestorzy i akcjonariusze nie są zbyt entuzjastycznie nastawieni do żadnej z ofert. Pewne jest już, że założyciel i dyrektor Casino, Jean-Charles Naouri, straciłby kontrolę nad firmą w obu przypadkach.

Casino zamierza przygotować plan naprawczy do końca lipca, ale najpierw musi dojść do zawarcia umowy. Do zawarcia transakcji grupa potrzebuje zgody wierzycieli. Detalista spotka się z posiadaczami obligacji i francuskim ministerstwem finansów, aby omówić oferty.