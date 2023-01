Sieci grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Finał już w ten weekend

31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!".

Celem tegorocznej akcji jest walka z sepsą i zakup sprzętu dla laboratoriów mikrobiologicznych w całym kraju.

Wśród największych sieci, które grają z WOŚP, jest Biedronka, Lidl oraz Lewiatan i SPAR.

Biedronka gra z WOŚP

Od soboty, 10 grudnia, klienci Biedronki mogą włączyć się we wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wesprzeć cel najbliższej akcji – walkę z sepsą. Biedronka, po raz kolejny jako główny sponsor Finału WOŚP, rozpoczęła zbiórkę funduszy w ponad 3300 placówkach na terenie całego kraju. Ponadto klienci Biedronki mogą wesprzeć działalność fundacji, kupując gadżety stworzone specjalnie na tę okazję. Możemy je znaleźć w sklepach stacjonarnych jak również w niedawno otwartym sklepie online home.biedronka.pl.

Lidl gra z WOŚP

Lidl po raz 14. gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jak co roku możemy się zaopatrzyć w sieci sklepów Lidl w gadżety, które są wsparciem dla fundacji Jurka Owsiaka. W tegorocznej ofercie znajdziemy: koszulki, torby, notesy, zeszyty, kolorowanki, magnesy, skarpetki, pluszaki oraz wiele innych. Wszystkie gadżety przygotowane na 31. Finał WOŚP dostępne są wyłącznie w sklepach stacjonarnych.

Lewiatan gra z WOŚP

Polska Sieć Handlowa Lewiatan po raz kolejny wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ramach sztabu nr #6260, koordynowanego przez Fundację PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb. W tym roku akcja prowadzona jest w 609 sklepach sieci w całej Polsce. W ramach wsparcia dla WOŚP w sklepach prowadzona jest kwesta do puszek, które znajdziemy przy kasach.

SPAR gra z Orkiestrą

Wszystkie sklepy sieci SPAR mogą oficjalnie zbierać datki do specjalnych puszek otrzymanych od WOŚP.

“W tym roku organizujemy jako sieć SPAR Sztab, który będzie zbierał datki do puszek, otrzymanych z WOŚP. Wszystkie sklepy w sieci SPAR – nasi niezależni partnerzy detaliczni – mogą włączyć się do tej wielkiej akcji pomocy i wspólnie z klientami pomagać potrzebującym. Mamy nadzieję, że sztab SPAR będzie bardzo aktywny i przekaże jak najwięcej środków na szczytny cel” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

CCC gra z WOŚP

CCC również dołączyło do wsparcia WOŚP. Grupa udostępniła na licytację: