Sieci handlowe oszczędzają na rabatach. Dyskonty nie do zatrzymania

W pierwszym półroczu br. największe na rynku formaty handlowe ograniczyły liczbę gazetek – rok do roku o blisko 7%, ich stron – o ponad 4%, a także powierzchnię – o niecałe 7%. Do tego ubyło przeszło 12% akcji z rabatami.

Cięcia są widoczne praktycznie we wszystkich analizowanych formatach, poza małymi wyjątkami. Dyskonty zaliczyły wzrosty pod każdym względem. Natomiast we wszystkich kanałach rok do roku ubyło akcji promocyjnych- podaje mondaynews.pl.

Eksperci komentujący te wyniki przewidują, że retailerzy coraz mniej będą inwestować w papierowe publikacje. Jednak w branży spożywczej wciąż będą one odgrywały istotną rolę, bo klienci zwyczajnie ich potrzebują. W innych sektorach handlu będą szybciej znikały, a raczej zmieniały formę papierową na elektroniczną.