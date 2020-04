Sieci handlowe pełnią znaczącą rolę w czasie pandemii koronawirusa

Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Fot. materiały prasowe

W opanowaniu ekonomicznych i epidemicznych następstw kryzysu związanego z pandemią koronawirusa znaczący udział ma sektor handlu. Nierówno jednak rozłożone są zasługi, podobnie jak uznanie i empatia wobec doświadczanych przeciwności kryzysowych. Jest po prostu tak, że główny ciężar zaopatrywania nas w produkty do kryzysowego przetrwania niesie wielki, sieciowy handel - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

- Sieci handlowe mają to, co decyduje o skuteczności: zasoby infrastruktury, zorganizowanych i kompetentnych ludzi, finanse pozwalające utrzymać płynność płatności i dostaw. Mają poza tym to, co w kryzysie widać najwyraźniej, a czego często dostrzec się nie chce - potencjał wiązania ze sobą wielu innych firm, gałęzi, sektorów. Dzięki temu, że jest gdzie sprzedawać i zarobić pieniądze, produkcja i usługi spełniają swoje misje. Wbrew przeciwnościom trwają i funkcjonują więc łańcuchy dostaw i wartości, a konsumenci - czyli my wszyscy - mają gdzie zaopatrzyć się w to, co niezbędne - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

Jego zdaniem wprowadzane niezbędne nakazy i zakazy, właśnie w handlu znajdują efektywne, materialne podłoże do systemowego przeciwstawiania się przeciwnościom natury, jakie przynosi epidemia. - Siła ekonomiczna wielkich firm handlowych pozwala utrzymać w sposób systemowy stosunkowo wysoki poziom zaspokojenia potrzeb i zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem epidemii. Dzięki nim rynek wewnętrzny - znacznie ważniejszy dla gospodarki teraz, niż w czasach otwartych granic - działa, a gospodarka narodowa się „kręci" - uważa ekspert.

- Doceńmy branżę handlową i wspomóżmy, nawet finansowo, np. poprzez ulgi w płatnościach i wspieranie pracowników, refundacje środków ochrony itp. One też są w różnej kondycji finansowej i w kryzysie muszą podejmować dramatyczne decyzje - apeluje Faliński.

