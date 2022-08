Sieci handlowe rezygnują z produktów Danone

Zamiast jogurtów Danone, klienci supermarketów Delhaize widzą taką oto informację: „Drogi kliencie, Delhaize chce w każdej chwili oferować swoim klientom produkty po konkurencyjnych cenach. Ze względu na trudne negocjacje z dostawcą, kilka produktów nie jest na razie dostępnych. Przepraszamy za wszelkie niedogodności”.



Detaliści często nie komunikują otwarcie o takich konfliktach. Rzecznik prasowy Delhaize, Roel Dekelver, przyznaje, że za pustymi półkami stoją trudne negocjacje. - Dostawcy częściej niż zwykle negocjowali podwyżki cen w tym roku. Chociaż rozumiemy sytuację, nie mogliśmy zaakceptować żądań Danone. Inni dostawcy produktów mleczarskich nie domagali się tak wysokich podwyżek cen - powiedział.

Lidl też rezygnuje z produktów Danone

Delhaize nie jest odosobnionym przypadkiem: również w Lidlu w miejscu produktów Danone można zobaczyć puste półki. - W obecnej sytuacji rynkowej negocjacje cenowe są trudne - powiedziała rzecznik Lidla, Isabelle Colbrandt. Także Aldi ma problem z nowymi żądaniami cenowymi Danone.

Co na to Danone?

- Podobnie jak wiele firm spożywczych, Danone ma do czynienia z bezprecedensowymi sytuacjami rynkowymi – zwłaszcza z podwyżkami cen surowców i energii. W tym kontekście współpracujemy z naszymi dostawcami i partnerami detalicznymi w celu optymalizacji kosztów i jak największego zmniejszenia wpływu tych czynników na konsumentów. Jednak ostatecznie to sprzedawcy detaliczni ustalają cenę. Ponieważ nasze negocjacje cenowe z Delhaize i Lidlem wciąż trwają, nie jesteśmy w stanie kontynuować naszej współpracy tak, jak zwykle, co prowadzi do wyczerpania zapasów. Zobowiązujemy się do konstruktywnego dialogu i ścisłej współpracy z tymi detalistami w celu jak najszybszego wznowienia dostaw - powiedziała rzecznik Danone, Nathalie Guillaume.