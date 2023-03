Sieci handlowe wprowadzają koszyki antyinflacyjne: „Maksymalnie niskie ceny na nieokreślony czas”

Pomysł jednolitego i wspólnego dla wszystkich marek „koszyka antyinflacyjnego” wyszedł od francuskiego rządu.

W obliczu coraz wyższych cen Carrefour uruchamia "koszyk antyinflacyjny". Swój „koszyk antyinflacyjny” zapowiedziała też grupa Intermarché.

Przed Carrefourem i Intermarché własne rozwiązanie na początku lutego wprowadził System U. Podobnie 1 lutego koszyk antyinflacyjny uruchomił Lidl.

Pomysł „jednolitego i wspólnego dla wszystkich marek koszyka antyinflacyjnego” wyszedł od francuskiego rządu w grudniu 2022 r. Koszyk miał zagwarantować niskie ceny na wybrane produkty, by chronić konsumentów przed skutkami gwałtownie rosnącej inflacji. Ale zanim doszło do opracowania zasad jego funkcjonowania, rząd zarzucił projekt.

- Jestem za rozwiązaniem, który obejmie wszystkich Francuzów, ale za wszystko nie może płacić państwo – stwierdził cytowany przez tf1info.fr minister gospodarki Bruno Le Maire, zachęcając dystrybutorów i producentów do tworzenia własnych koszyków antyinflacyjnych. Wiodące marki podjęły temat.

Carrefour i Intermarché

W obliczu coraz wyższych cen Carrefour uruchamia "koszyk antyinflacyjny", od 15 marca do 15 czerwca 200 produktów będzie sprzedawanych średnio po dwa euro – informuje francuska sieć supermarketów.

Dotyczy to 100 produktów codziennego użytku, jak detergenty do prania, pieluchy dla dzieci, pasty do smarowania, mąka, ciastka itp., a także 100 innych produktów oznaczonych jako „zdrowe” - jogurty, jajka, świeże warzywa, pieczywo, mleko czy płatki zbożowe (Nutri-Score A i B, marki Carrefour i Simpl).

Swój koszyk antyinflacyjny zapowiedziała też grupa Intermarché. Zaoferowała 500 produktów w "bezkonkurencyjnej cenie": czterysta siedemdziesiąt marek własnych (Pâturages, Chabrior, Monique Ranou i in.) oraz trzydzieści świeżych produktów, w tym mięsa, ryby, owoce i warzywa (cotygodniowy wybór trzech artykułów).

Lidl i System U

Wcześniej, jeszcze przed Carrefourem i Intermarché, własne rozwiązanie wprowadził System U. Na początku lutego zaproponował koszyk „150 produktów po kosztach na nieokreślony czas”, m.in. chleb kanapkowy, spaghetti, tuńczyka, jogurty, pieluchy dla niemowląt i ok. 10 produktów organicznych, wszystkie z co najmniej 10% marży.

Podobnie Lidl 1 lutego uruchomił swój koszyk antyinflacyjny, który zawiera „produkty najczęściej spotykane w domach Francuzów”. Znajdują się w nim artykuły spożywcze świeże i mrożone, środki czystości i higieny osobistej.