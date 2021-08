Sieci Kaufland, Lidl i Carrefour chcą być otwarte w niedziele. Kto będzie następny?

Obecnie niedzielne zakupy można zrobić w niektórych sklepach takich sieci, jak m.in. Żabka, Biedronka, Top Market, Delikatesy Centrum, Topaz, Polomarket, Dino, Stoktotka, Intermarché i Lewiatan. Teraz to grono się powiększy.

Kolejne sieci nie chcą tracić niedzielnych klientów

W ostatnim czasie swoje plany ujawniły też inne sieci. 27 sierpnia dowiedzieliśmy się, że od 5 września w związku z rozwojem usług pocztowych część sklepów Lidl będzie czynna w niedziele niehandlowe. 31 sierpnia na stronie sieci pojawią się szczegółowe informacje na temat sklepów czynnych przez 7 dni w tygodniu, w tym także w niedziele niehandlowe. Sklepy będą otwarte w niedziele niehandlowe w tych samych godzinach, co w niedziele handlowe.

Kilka dni wcześniej firma Pointpack poinformowała o zawarciu umowy z siecią Carrefour. Umowa pomiędzy obiema firmami dotyczy „prowadzenia w sklepach placówek pocztowych oraz wdrożenia w nich systemu Pointpack w oparciu o infrastrukturę handlową Carrefour„. Wszystko wskazuje zatem, że już niedługo markety Carrefour również otworzą się w niedziele.

24 sierpnia napisaliśmy, że Kaufland, jako jeden z ostatnich uczestników rynku, podjął decyzję o otwarciu wybranych sklepów także w niedziele niehandlowe. - W związku z nieustannie rosnącą liczbą placówek otwieranych w niedziele przez konkurencję, sieci handlowe nieprowadzące handlu siedem dni w tygodniu, znajdują się w mniej korzystnej sytuacji oraz są narażone na utratę klientów. Z tego też względu Kaufland, jako jeden z ostatnich uczestników rynku, podjął decyzję o otwarciu wybranych sklepów także w niedziele niehandlowe, począwszy od 05.09. Będą to placówki wyłącznie w miejscowościach, w których konkurencja już prowadzi sprzedaż we wszystkie dni tygodnia. Mamy nadzieję, że zmiana, dzięki której nasi klienci przez cały tydzień będą mieli dostęp do szerokiej oferty produktów, wpłynie pozytywnie na komfort robienia zakupów - powiedziała nam wtedy Maja Szewczyk, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej w Kaufland Polska.

Czy niedługo ta lista znów się powiększy? Planów otwarcia sklepów w każdą niedzielę nie ujawniły jeszcze takie sklepy jak m.in. Aldi, Auchan czy Netto.