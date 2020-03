Sieci z ofertami dla określonych grup klientów: woreczki na owoce w Lidlu, torby Loft27 w Biedronce

Lidl stawia na ekologię, a Biedronka na ...design. Pierwszy z dyskonterów informuje o wprowadzeniu do sprzedaży woreczków wielokrotnego użytku na owoce i warzywa, a drugi jako wprowadził na swoje półki damskie torebki marki Loft27.

Sieć Lidl Polska właśnie wprowadziła do swoich sklepów woreczki wielokrotnego użytku na owoce i warzywa. Klienci znajdą je w strefie owoców i warzyw, na Ryneczku Lidla.

Woreczki sprzedawane są w dwupaku a każdy woreczek ma wymiar 30x35 cm. W sklepie należy ich szukać tuż obok owoców i warzyw. Cena za zestaw to 2,99 zł. Woreczki wykonane są w 100% z poliestru, którego produkcja mniej obciąża środowisko m.in. dzięki mniejszemu zużyciu wody (w przeciwieństwie np. do produkcji bawełny) i w 100% nadają się do recyclingu. Są wytrzymałe i można je prać w pralce, w temperaturze 30ᵒC.

Sieć Biedronka przygotowując się na Dzień Kobiet wprowadziła do swojej oferty torebki marki Loft27 oznaczone jako "Superhit". Do wyboru jest 5 modeli. Cena to 99 zł.