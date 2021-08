Sieci z sektora ekonomicznego zawładnęły polskim rynkiem handlowym

W I poł. 2021 r. w Polsce oddano do użytku ok. 130 tys. mkw. powierzchni centrów handlowych.

W Polsce przybywa małych parków i centrów zakupów codziennych, o powierzchni 2-5 tys. mkw.

Największym wydarzeniem na rynku było zamknięcie transakcji przejęcia 301 sklepów Tesco przez firmę Salling Group.

Eksperci Colliers podsumowali I połowę 2021 roku na polskim rynku handlowym, wybierając najważniejsze, ich zdaniem, wydarzenia.

12,2 mln mkw. w centrach handlowych

W I poł. 2021 r. w Polsce oddano do użytku ok. 130 tys. mkw. powierzchni centrów handlowych (63% w drugim kwartale). 10% tego wolumenu stanowiły rozbudowy. Tym samym, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej na koniec czerwca wyniosły ok. 12,2 mln mkw. Oprócz pełnowymiarowych centrów handlowych, w Polsce przybywa małych parków i centrów zakupów codziennych, o powierzchni 2-5 tys. mkw. Ich łączne zasoby szacowane są na ok. 1,98 mln mkw. w ponad 700 obiektach.

- Dynamiczny rozwój parków handlowych i centrów o profilu zakupów codziennych w miastach o wielkości 10-50 tys. mieszkańców, sprawia, że coraz więcej sieci handlowych, dotychczas nieobecnych w niewielkich obiektach, bierze pod uwagę ekspansję w tego typu lokalizacjach. Przykładem może być wejście marki Sinsay do parków handlowych w Augustowie i Bolesławcu czy sieci Empik do Augustowa i Pułtuska – mówi Dominika Jędrak, Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

Mocna ekspansja sieci ekonomicznych

Popyt na powierzchnie handlowe w minionym półroczu zdominowany został przez sieci z sektora ekonomicznego, sklepy outletowe i dyskonty. Największym wydarzeniem na rynku było zamknięcie transakcji przejęcia 301 sklepów Tesco przez firmę Salling Group, właściciela sieci Netto. Na warszawskiej giełdzie zadebiutowała sieć sklepów dyskontowych Pepco - w ofercie publicznej inwestorzy kupili prawie 92,5 mln akcji za niemal 3,7 mld zł.

- Polscy konsumenci od zawsze zwracają bardzo dużą uwagę na ceny kupowanych produktów. Obecna sytuacja ekonomiczna powoduje, że trend ten jeszcze bardziej przybiera na sile. Skutkuje to prężnym rozwojem marek ekonomicznych, takich jak: Tedi, Pepco, Dealz, Kik czy Action, które mogą pochwalić się bardzo szeroką ofertą produktową, dużą elastycznością co do struktury asortymentu i atrakcyjnymi cenami. Także znane marki otwierają nowe koncepty wpisujące się oczekiwania klientów. W I połowie 2021 roku pierwsze sklepy swojej nowej marki HalfPrice otworzyło CCC – mówi Katarzyna Nobis-Kamińska, Associate Director w Dziale Powierzchni Handlowych w Colliers.

Nowości w e-commerce