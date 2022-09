Sierpień w handlu: Rosnąca inflacja, kłopoty z CO2, przymiarki do otwierania sklepów w niedziele

Produkcja żywności zagrożona?

Pod koniec sierpnia Carlsberg Polska zapowiedział, że wstrzymuje produkcję w związku ze wstrzymaniem przez Anwil i Grupę Azoty dostaw dwutlenku węgla, niezbędnego do warzenia piwa.

Brak dostępności dwutlenku węgla spowodował również konieczność zatrzymania produkcji gazowanych napojów bezalkoholowych przez firmę Ambra. Producent podał, że dysponuje kilkutygodniowymi zapasami produktów i realizuje dostawy w miarę ich dostępności, a także weryfikuje możliwości zapewnienia alternatywnych źródeł zaopatrzenia w dwutlenek węgla.

W obliczu takich informacji, organizacje sektorowe i branżowe zaapelowały do premiera Mateusza Morawickiego o natychmiastowe wznowienie przez Grupę Azoty S.A., jak i należąca do Grupy Kapitałowej PKN Orlen S.A firmę Anwil S.A. produkcji nawozów sztucznych, dwutlenku węgla, suchego lodu i kwasu azotowego, niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji rolnej oraz przetwórstwa żywności, wód i napojów w Polsce.

Kilka dni wcześniej obie te firmy ogłosiły ograniczenie produkcji nawozów azotowych, a w konsekwencji wstrzymanie dostaw substancji nieorganicznych niezbędnych w przemyśle spożywczym, zwłaszcza dwutlenku węgla szeroko stosowanego w branży spożywczej, a także wodorotlenku sodu używanego m.in. do produkcji wyrobów ługowanych, czy związków amonu stosowanych m.in. do produkcji wypieków. Ponadto Grupa Azoty poinformowała o braku możliwości zapewnienia dostaw kwasu azotowego niezbędnego do zachowania higieny linii produkcyjnych, co również ograniczy zdolności produkcyjne i podaż żywności. Braki wymienionych substancji nie wynikają z dostępności surowców, tylko z nieopłacalności produkcji spowodowanej nagłym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego.

Pomimo czasowego ograniczenia produkcji w trzech spółkach Grupy Azoty, Grupa realizuje dostawy CO2 do swoich klientów - podała spółka kilka dni później. Jak podkreśliła, ograniczenie produkcji nawozów zaplanowano w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in. ciekłego CO2, suchego lodu oraz wody amoniakalnej, niezbędnej do funkcjonowania energetyki zawodowej.

Grupa Anwil w odpowiedzi na sytuację podjęła decyzję o wznowieniu produkcji nawozów azotowych.

Biedronka odpuściła handel w niedziele

Biedronka wycofała się z pomysłu otwarcia wybranych sklepów w niedziele.

- To olbrzymi sukces pracowników, którzy się zorganizowali, żeby wyrazić swoje niezadowolenie wobec planów pracodawcy. A także części polityków, na czele z minister Maląg, która poprosiła PIP o wzmożone kontrole placówek w niedziele. Liczymy, że sieć nie będzie chciała wracać do tego pomysłu - powiedział Alfred Bujara, szef handlowej „Solidarności”.

Tym razem Biedronka nie otworzy się ani jako placówka medyczna ani czytelnia. Może przestraszyła się presji pracowników, może mediów, może opinii prawnych a może kar finansowych. Jedno jest pewne, że to nie ostatni raz, gdy któraś z dużych sieci, która nie może prowadzić niedzielnego handlu, postara się sforsować ten pełen wyłomów murek.

Chcemy usiąść z przedstawicielami strony społecznej i handlu przy okrągłym stole i porozmawiać o tym, jaka jest idea zamkniętych sklepów w niedzielę - zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.Czy dojdzie do takiego spotkania?

Drogi prąd! Co zrobią sklepikarze?

Do firm i sklepów trafiły pisma z Tauronu o zmianie stawek na energię elektryczną od września 2022 roku. Z obliczeń jednego z właścicieli sklepów wynika, że jego rachunki wzrosną z dotychczasowych 4 tys. zł do 14 tys. zł miesięcznie.

Zmienne stawki energii elektrycznej mają wynosić 2,18 zł za kWh w strefie I w taryfie C11. Wcześniej stawki w tej strefie i tej taryfie opiewały na 37 groszy a ostatnio 49 grodzy za kWh. Oznacza to wzrost o 489 proc. od ceny pierwotnej. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że Tauron w ostatnim roku już siedmiokrotnie aktualizował stawki opłat za prąd: z 37 gr na 49 gr, potem na 69 gr, następnie na 93 gr, w czerwcu stawka skoczyła do 1,16 zł, w lipcu do 1,41 zł, a od września do 2,18 zł.

Jak wynika z pisma Tauronu obecne stawki uwzględniają tarczę antyinflacyjną i obowiązują do 31 października. Potem mogą wzrosnąć do 3 zł za kWh.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz apeluje o objęcie podmiotów z sektora MŚP rozwiązaniami osłonowymi służącymi ochronie przed negatywnymi skutkami wzrostu cen surowców energetycznych i wskazuje, że podwyżki cen prądu o 300-400%, jakie są zapowiadane, zmuszą handel spożywczy do podniesienia cen artykułów pierwszej potrzeby, co zniweczy podjęte przez rząd działania osłonowe polegające na obniżce podatku VAT na artykuły spożywcze. Będą też znaczącym impulsem inflacyjnym dla całej gospodarki.

Kary dla Biedronki i Allegro?

UOKiK cały czas przygląda się handlowi.Kolejny raz Urząd bierze pod lupę Biedronkę. Przekazy reklamowe dotyczące akcji promocyjnej „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna”, zdaniem UOKiK, mogły wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie zasad skorzystania z promocji. Sieci dyskontów grozi kara do 10 proc. obrotu. W 2021 roku sieć miała prawie 66 mld zł przychodów w Polsce. To oznaczałoby blisko 6,6 mld zł kary.

UOKiK zarzucił także Allegro nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku rynków handlu elektronicznego B2C poprzez faworyzowanie własnej sprzedaży detalicznej w stosunku do działań sprzedażowych sprzedawców zewnętrznych działających na platformie Allegro.

Carrefour chce mieć hipermarkety we franczyzie

Carrefour przygotował ofertę współpracę w modelu franczyzowym dla segmentu hipermarketów. Pierwszy wielkopowierzchniowy Carrefour w Polsce prowadzony przez franczyzobiorcę sieci rozpocznie działalność w Bełchatowie we wrześniu. Obecnie w tym miejscu działa hipermarket, prowadzony przez centralę Carrefour w Polsce. Teraz zmieni się model zarządzania sklepem.

- Ofertę franczyzy hipermarketów Carrefour przygotowaliśmy dla przedsiębiorców posiadających własny lokal, ale także inwestorów, którzy chcieliby przejąć sklep już działający na lokalnym rynku. Oba te modele z sukcesem sprawdziły się w oferowanej przez nas od 2018 roku franczyzie w segmencie supermarketów. Mamy wielu zadowolonych partnerów, w tym również takich, którzy prowadzą z nami więcej niż jeden sklep, a w samym 2022 roku otworzyliśmy już łącznie 10 supermarketów franczyzowych Carrefour – mówi Marek Lipka, członek zarządu, dyrektor handlowy i supply chain w Carrefour Polska.

Półroczne przychody Eurocashu i Dino

W sierpniu poznaliśmy wyniki za I półrocze giełdowych spółek: Eurocashu i Dino Polska.

W pierwszym półroczu br. Grupa Eurocash zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, co przełożyło się na wzrost przychodów o ponad 16% r/r, do 14,3 mld zł.



Grupa osiągnęła najwyższy historycznie wynik EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację), który wyniósł 407 mln zł (+102% r/r). W II drugim kwartale Grupa miała 19,1 mln zł zysku netto, wobec blisko 95 mln zł straty netto rok wcześniej. W sumie pierwsze półrocze grupa zakończyła z 31 mln zł straty netto.

Grupy Eurocash chce się stać drugą organizacją detaliczną w Polsce. Na inwestycje przeznaczy ok. 500 milionów zł i będzie otwierać 500 nowych sklepów rocznie. Pozwoli jej to na redukcję różnicy do dyskontów o 8 proc. Oraz zwiększenie średniego obrotu sklepu o 25 proc. i jego rentowności o 1,5 pp.

Przychody ze sprzedaży Dino Polska przekroczyły w I półroczu br. 8,7 mld zł i były o 45,4% wyższe niż rok wcześniej. Dynamika sprzedaży w sklepach, które istnieją od co najmniej roku (like-for-like; LfL) wyniosła 25,5%.

Na koniec czerwca 2022 r. Dino Polska zwiększyła rozmiary swojej sieci do 1975 placówek, wobec 1622 rok wcześniej. Ekspansji geograficznej towarzyszyło utworzenie blisko 6,3 tys. nowych miejsc pracy. Łączne zatrudnienie w Grupie Dino wyniosło na koniec I półrocza 2022 r. 34,5 tys. pracowników.

Kłopoty SPARa

SPAR poinformował, że plan naprawczy sieci w Polsce obejmujący rozwiązanie umów z grupą 91 franczyzobiorców oraz restrukturyzacja centrów dystrybucyjnych zostały wykonane. Z grupy 91 detalistów, którym doręczono wypowiedzenie, 58 detalistów zdecydowało się opuścić SPAR. Obecnie w sieci działają 164 sklepy.

Na dzień 1 lipca 2022 r. ich obroty stanowiły 11,7% przychodów SPAR Polska i 0,2% obrotów Grupy za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.

SPAR Polska działa obecnie w trzech centrach dystrybucyjnych. Zarząd podjął działania zmierzające do zamknięcie warszawskiego centrum dystrybucyjnego od listopada 2022 roku. Działalność w Polsce będzie teraz skupiać w dwóch regionalnych centrach dystrybucji. Centrum dystrybucyjne w Poznaniu będzie obsługiwać sieci handlowe na północy kraju, a centrum dystrybucyjne w Czeladzi sprzedawców detalicznych na południu kraju.

Zarząd potwierdził restrukturyzację kierownictwa wykonawczego, a CEO Grupy, Brett Botten będzie nadzorował realizację nowej strategii SPAR Polska. Ponadto powołana została grupa robocza ds. monitorowania realizacji strategii ożywienia polskiego biznesu.

Ruszyła Biedronka Home

22 sierpnia br.Biedronka oficjalnie uruchomiła nowy kanał sprzedaży dostępny na terenie całego kraju. Biedronka Home to sklep internetowy, w ofercie którego znajdują się artykuły przemysłowe. Dostawy realizowane są na terenie całego kraju bezpośrednio pod wskazany adres lub do wybranego paczkomatu InPost.

W Biedronka Home znajduje się obecnie niemal 1000 produktów, jednak sieć informuje, że ich liczba będzie systematycznie wzrastać. W sklepie można kupić zarówno produkty marek własnych, takie jak akcesoria kuchenne Smukee, sprzęt AGD Hoffen czy tekstylia damskie Tom&Rose.

Szybkie zakupy w Castoramie

W warszawskiej dzielnicy Ursus otworzył się pierwszy sklep Castorama Express. Kompaktowy format oferuje klientom 10 tys. produktów do wykończenia wnętrz dostępnych od ręki.

Format Express charakteryzuje się czytelnym i intuicyjnym układem sklepu, w którym na obszarze nieprzekraczającym 500 mkw., można łatwo oraz wygodnie dokonać wyboru i zakupu.

Top Secret składa wniosek o upadłość

W ocenie zarządu Redan, w krótkim terminie, złożenie wniosku o upadłość przez Top Secret nie będzie miało istotnego wpływu na realizowane poziomy sprzedaży, marż ani przepływy pieniężne w spółce Redan. Na dzień 31 lipca 2022 r. Redan posiadał należności od Top Secret w łącznej kwocie 25,1 mln zł, na które były utworzone odpisy aktualizujące w łącznej wysokości 15 mln zł, z tego kwota 25,1 mln zł jest objęta układem w Top Secret.

Ewa Szmidt-Belcarz przejmuje 51 proc. akcji Empiku

51 proc. akcji Grupy Empik od funduszu Penta Investments przejmie w ramach wykupu menedżerskiego Ewa Szmidt-Belcarz, od siedmiu lat prezes firmy. Do 2024 roku Empik planuje przeznaczyć 350-400 mln zł na inwestycje zarówno w e-commerce, jak też rozwój salonów stacjonarnych.

Obie strony transakcji deklarują kontynuowanie bliskiej i partnerskiej współpracy w zakresie inwestycji i rozwoju biznesu. Strony transakcji zdecydowały o nieujawnianiu jej wartości. Zamknięcie transakcji jest przedmiotem zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.