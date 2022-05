Signify modernizuje oświetlenie w Netto

Modernizacja oświetlenia umożliwia ograniczenie zużywanej energii w skali wszystkich placówek sieci o 43%.

Oznacza to ograniczeniu śladu węglowego o 7,5 tysiąca ton CO2 rocznie. Podobny efekt uzyskano by np. poprzez zasadzenie ponad 330 tysięcy drzew.

Kolejnym krokiem w kontekście bardziej efektywnego i oszczędnego korzystania z energii jest wprowadzenie w wybranych sklepach systemów sterowania oświetleniem. Pozwolą one na dostosowanie oświetlenia do potrzeb tu i teraz, co z kolei przełoży się na redukcję energii o kolejne 30-35 proc. w zależności od placówki.

Zrównoważony rozwój to kierunek ważny dla Grupy Salling, właściciela Netto. Grupa ogłosiła niedawno, że zainwestuje pół miliarda złotych w energetyczną transformację zlokalizowanych w Polsce sklepów i centrów dystrybucyjnych, stawiając na wykorzystanie alternatywnych źródeł ogrzewania, takich jak pompy ciepła, wprowadzając nowe, energooszczędne lady chłodnicze, a także instalując panele fotowoltaiczne.

– Wdrażanie proekologicznych rozwiązań nie jest dla nas zbędnym wydatkiem, a opłacalną inwestycją z szerszej niż tylko biznesowa perspektywy. W Netto postrzegamy rynek retail holistycznie. Chcemy, żeby nasi klienci mogli nie tylko kupować produkty wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach, ale też by byli pewni, że robią zakupy w sieci, która stawia na zrównoważony rozwój – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto.

Netto i Signify

Podobne spojrzenie ma Signify, partner Netto w zakresie modernizacji oświetlenia i dostawca systemów sterowania nim. Firma od wielu lat podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i realizuje programy zrównoważonego rozwoju.

Netto ma w Polsce blisko 650 sklepów i 5 centrów dystrybucyjnych, zatrudnia ponad 9 tys. osób. Oznacza to, że Netto Polska zajmuje trzecią pozycję wśród marek obecnych na rodzimym rynku dyskontów.