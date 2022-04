Sinsay i Action wśród najemców Galerii Rumia

W połowie 2021 r. nowym właścicielem obiektu została spółka GT. To kolejny, po Parku Handlowym Pszczyna oraz Galerii Tarnobrzeg, efekt współpracy firm PKB Inwest Budowa oraz Master Development Poland. Zarządzanie obiektem powierzono firmie IMV Polska, a za rekomercjalizację odpowiada spółka BOIG.

W ramach modernizacji Galerii Rumia rozpoczął się lifting architektoniczny, który zakłada m.in nową elewację, unowocześnienie i odświeżenie wnętrz, nową identyfikację wizualną. Wymienione zostaną systemy oświetleniowe w galerii, unowocześnione będą schody ruchome i windy.

Wśród dotychczasowych najemców Galerii Rumia są m.in.: Biedronka, Cropp, House, Monnari, KIK, Pepco, Empik, Neonet, klub fitness Calypso, multipleks kinowy Multikino oraz drogeria Rossmann. Pod koniec kwietnia 2022 r. do tego grona dołączy salon Sinsay, należący do grupy LPP. Dwupoziomowy sklep zajmie ok. 1,7 tys. mkw. powierzchni. Wiosną otworzy się sklep marki Action. Powiększone zostaną sklepy Cropp i House.

Galeria Rumia istnieje od 2009 roku. Na trzech poziomach, na prawie 40 tys. mkw. powierzchni użytkowej działa blisko 80 sklepów, strefa usługowa, gastronomiczna i kino.