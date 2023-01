Skąd Europa weźmie olej napędowy za trzy tygodnie? Grozi nam kryzys paliwowy

Według danych analityka energetycznego Vortexa przeanalizowanych przez Bloomberg, w ubiegłym roku UE sprowadziła z Rosji około 220 milionów baryłek oleju napędowego. Paliwo ma kluczowe znaczenie dla gospodarki UE, napędza nie tylko pojazdy, ale także sprzęt budowlany i produkcyjny.

Od 5 lutego prawie cały ten import zostanie objęty zakazem sankcji dla Moskwy za wojnę na Ukrainie. Zastąpienie takiej ilości rosyjskiego paliwa – taką liczbą baryłek napełniłoby się 14 000 basenów olimpijskich – to trudne wyzwanie.

Poczyniono już pewne postępy. W 2021 roku ponad połowa wszystkich ładunków statków do UE i Wielkiej Brytanii – która już wprowadziła zakaz – pochodziła z Rosji. Do grudnia ubiegłego roku udział ten spadł do około 40 procent , częściowo z powodu wzrostu dostaw z Arabii Saudyjskiej i Indii.

Patrząc w przyszłość, można sądzić, że pozostałe rosyjskie dostawy mogą być pokryte beczkami z innych krajów.

„Utracone rosyjskie dostawy zostaną zastąpione”, powiedział Eugene Lindell, szef produktów rafinowanych w firmie konsultingowej Facts Global Energy (FGE). Ale to nie jest gwarantowane.

Dostawcy

Najbliższym portem Europy jest Bliski Wschód: nie jest zbyt daleko, zwłaszcza do krajów śródziemnomorskich – zakładając, że Kanał Sueski pozostanie otwarty – i tam są ogromne rafinerie ropy naftowej, które wkrótce zostaną uruchomione, a miliony baryłek promują paliwo. Ponadto Abu Dhabi National Oil osiągnął już porozumienie w sprawie dostaw do Niemiec.

Indie i Stany Zjednoczone, wieloletni dostawcy do UE, również zwiększyły dostawy w ostatnich tygodniach . Oczekuje się, że amerykańskie rafinerie wyprodukują w tym roku rekordową ilość destylatów, kategorii paliw, która obejmuje olej napędowy stosowany w samochodach ciężarowych i osobowych.

Europa boryka się z problemem braku ropy na rynku

Podczas gdy UE i Wielka Brytania mają wiele możliwości zaopatrzenia, istnieje również potencjalnie większy problem: czy sankcje UE mogą spowodować całkowite zniknięcie rosyjskich beczek z rynku światowego? Jeśli Rosja nie jest w stanie znaleźć wystarczającej liczby nowych nabywców poza UE na swoje paliwo, co wtedy? Jeśli następnie ograniczy produkcję w swoich rafineriach, może ograniczyć globalną podaż i potencjalnie podnieść ceny.

FGE spodziewa się, że przerób ropy w rosyjskich rafineriach spadnie w lutym i marcu o 510 tys. baryłek dziennie w porównaniu z rokiem ubiegłym. „Wynika to z odroczonej konserwacji od czwartego kwartału i niektórych sporów handlowych związanych z wdrożeniem embarga” – powiedział Lindell, dodając, że spodziewają się, że te wskaźniki przetwórcze wrócą do lata.

Nawet jeśli jest wielu chętnych kupców, wywiezienie paliwa z Rosji może być wyzwaniem. Wielu spedytorów będzie obawiać się naruszenia zachodnich sankcji. Przewiduje się, że opłaty te będą miały limit cenowy. Jak wysoka jest obecnie dyskutowana przez G-7 - dla ropy naftowej jest to 60 dolarów za baryłkę. Pod koniec ubiegłego roku agencja wyceny ropy Argus Media ustaliła cenę rosyjskiego oleju napędowego na 926 USD za tonę (około 124 USD za baryłkę), a nierosyjskiego oleju napędowego na 30 USD za tonę (około 4 USD za baryłkę).