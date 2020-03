Skąd wziął się duży wzrost cen drobiu w marcu?

Po ogłoszeniu przez rząd zamknięcia szkół i lokali gastronomicznych Polacy ruszyli do sklepów. Z półek i lad znikały nie tylko konserwy i makaron, ale też mięso drobiowe. To właśnie skokowy wzrost popytu był główną przyczyną gwałtownego (nawet do 60 procent) wzrostu cen. Jak wyjaśnia branża, producenci nie mają możliwości szybkiego zwiększenia produkcji. Jednak dla polskiego drobiarstwa w dobie koronawirusa większym wyzwaniem pozostają zawirowania na kluczowych rynkach eksportowych.

Wzrost cen mięsa drobiowego w handlu detalicznym w połowie marca był tak gwałtowny, że specjalne oświadczenie w tej sprawie wydała Krajowa Rada Drobiarstwa.

- Problemy związane z dostępnością pracowników czy zakłóceniami w transporcie, w szczególności międzynarodowym, nie uzasadniają wysokich podwyżek cen żywności dla konsumentów. Jako branża pragniemy zaapelować do dystrybutorów o pełną transparentność i prezentowanie cen, po jakich odbierają towar od producentów. Dzięki temu wszyscy będziemy mogli zobaczyć różnicę między ceną, jaką płaci klient w sklepie, a ceną jaką otrzymuje producent - czytamy w komunikacie Rady.

Jak napisał w oświadczeniu Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, obserwowany w części sklepów spożywczych wzrost cen mięsa drobiowego nie wynikał z podniesienia cen hurtowych w zakładach drobiarskich.

- Cała nasza branża pracuje w dotychczasowym tempie. Nie ma przestojów w produkcji. Dostawy realizujemy zgodnie z wcześniej zawartymi umowami - dodał.

Skąd zatem wziął się tak duży wzrost cen mięsa drobiowego?

Jak wskazują analitycy Credit Agricole, w ostatnich miesiącach odsezonowana cena skupu drobiu kształtowała się w wyraźnym trendzie wzrostowym.

- Wyższym cenom drobiu sprzyja zwiększony popyt ze strony konsumentów szukających tańszej alternatywy dla wieprzowiny, której ceny osiągnęły rekordowe poziomy ze względu na ASF w Chinach. W konsekwencji wykryte w Polsce ogniska ptasiej grypy, które zamknęły przed polskim eksportem drobiu część rynku spoza UE (m.in. Chiny i RPA), nie miały istotnego wpływu na ceny - wskazują ekonomiści.

