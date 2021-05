Sklep Aldi w budynku dawnej ujeżdżalni koni

Budynki, w których powstał sklep ALDI, posiadają wiele odsłon historycznych, fot. mat. pras.

Projekt został zrealizowany przez ALDI w 2020 roku. Zmodernizowane budynki posiadają bogatą historię. W ich wnętrzu znajdowały się niegdyś ujeżdżalnia, laboratorium chemiczne, hurtownia farb oraz wikliniarnia i magazyn papieru, a obecnie sklep ALDI.

- Cieszymy się, że dzięki ALDI udało się ocalić ten historyczny obiekt i tchnąć w niego nowe życie. Budowa sklepu ALDI w zabytkowych budynkach ujeżdżalni pozwoliła nam poznać bliżej historię miasta oraz nawiązać relacje z miejscowymi instytucjami i mieszkańcami. Poszanowanie tradycji jest dla nas bardzo ważne, dlatego starannie dbamy o to, by nasze sklepy wpisywały się w architektoniczną strukturę miasta- mówi Artur Prachniak, kierownik działu ekspansji ALDI Polska.

Budynki, w których powstał sklep ALDI, posiadają wiele odsłon historycznych, zawsze jednak nawiązujących do tradycji kupieckich. Historia ujeżdżalni sięga 1902 roku, kiedy to Gustaw Goetz zakupił działkę i zlecił w 1910 roku budowę willi i ujeżdżalni toruńskiemu budowniczemu Ewaldowi Hoffmanowi. Rok później maneż reklamowana była jako miejsce, gdzie nie tylko można było kupić konie, ale również wypożyczyć, np. na manewry wojskowe lub oddać w komis do ujeżdżenia i na odżywianie. W 1913 roku ujeżdżalnia została przekształcona przez nowych właścicieli Ewalda Hoffmana i Otto Pfeiffera w laboratorium chemiczne „Seruminstitut Pfeiffer”. W okresie międzywojennym budynki wynajmował Teodor Rzymkowski, który przekształcił je w hurtownię farb i lakierów. Z dokumentów archiwalnych wynika, że w 1929 roku działała tam również Fabryka wyrobów z wikliny „Las”, a przez jakiś czas mieścił się tu również magazyn papieru Toruńskich Zakładów Graficznych. W latach 90. XX w. budynek opustoszał, a obecnie został odrestaurowany i mieści się w nich sklep sieci ALDI.



ALDI w Polsce posiada 170 sklepów i zatrudnia blisko 3500 pracowników.